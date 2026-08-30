Edinilen ilk bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlerin ormanlık alanda yayılmasını önlemek amacıyla söndürme çalışması başlatılırken, yangına havadan helikopterle müdahale ediliyor.
Dağlık alandan yükselen dumanların çevredeki noktalardan da görüldüğü öğrenildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alabilmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Yangının çıkış nedeninin, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak incelemeyle belirlenmesi bekleniyor. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi