TURUNCU-yeşilli ekipte yeni maçın hazırlıkları devam ederken, antrenman öncesinde keyifli bir doğum günü organizasyonu gerçekleştirildi. Alanyaspor’un Güney Koreli futbolcusu Ui-Jo Hwang’ın yeni yaşı, teknik heyet ve takım arkadaşlarının katıldığı sürpriz kutlamayla kutlandı.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN HWANG’A SÜRPRİZ

Antrenman sahasında gerçekleştirilen kutlamada Hwang için doğum günü pastası hazırlandı. Takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde pastasının mumlarını üfleyen deneyimli futbolcu, yapılan sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Teknik heyet ve futbolcular da Hwang’ın yeni yaşını tek tek kutlayarak iyi dileklerini iletti.

Yoğun antrenman temposu arasında gerçekleştirilen organizasyon, turuncu-yeşilli ekipte neşeli anlara sahne oldu. Kutlamanın ardından Hwang ve takım arkadaşları çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.

KULÜPTEN DE KUTLAMA GELDİ

Alanyaspor Kulübü de Güney Koreli futbolcusunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kulüp, antrenman öncesinde gerçekleştirilen organizasyondan fotoğrafları taraftarlarla paylaşarak Hwang’ın yeni yaşını tebrik etti.

Paylaşılan karelerde Hwang’ın takım arkadaşlarıyla birlikte doğum günü pastasının başında olduğu anlar yer aldı. Kutlama, turuncu-yeşilli taraftarların da ilgisini çekerken, taraftarlar sosyal medya üzerinden deneyimli futbolcuya yeni yaşında başarı dileklerini iletti.

ANTRENMAN ÖNCESİ MORAL OLDU

Takım içerisindeki birlik ve beraberliği yansıtan doğum günü kutlaması, antrenman öncesinde futbolculara da moral oldu. Keyifli anların ardından teknik heyetin belirlediği program doğrultusunda sahaya çıkan turuncu-yeşilliler, hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor forması giyen Güney Koreli futbolcu Hwang da yeni yaşına takım arkadaşları ve teknik heyetle birlikte girerken, kutlamanın ardından çalışmalarına devam etti.(Mehmet TUNÇ)