ALANYASPOR Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başkan Vekilleri Ahmet Paşaoğlu ve Hasan Uysal ile Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Antalya’da gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında iki önemli ismi makamlarında ziyaret etti. Alanyaspor heyeti ilk olarak, daha önce Alanya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan ve geçtiğimiz haziran ayında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Celal Tekin ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Tekin, Alanyaspor’un Türkiye’ye örnek bir kulüp olduğunu belirterek, Alanya’da görev yaptığı dönemde kulübü yakından takip ettiğini ifade etti. Tekin, kulübün mali yapısı ve sportif başarılarıyla örnek gösterilebilecek bir model olduğunu vurgulayarak, Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulunun kulübü başarılı şekilde yönettiğini söyledi.

BEKMEZ’E DE ZİYARET

Alanyaspor yönetiminin ikinci durağı ise Antalya İl Jandarma Komutanlığı oldu. Başkan Hasan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Hüseyin Bekmez’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Tümgeneral Bekmez de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alanyaspor’un maçlarını jandarma sorumluluk bölgesinde oynayan Türkiye’deki tek Süper Lig takımı olduğuna dikkat çekti. Bekmez, Alanyaspor’un doğrudan görev alanlarında yer aldığını belirterek, Alanya gibi önemli bir turizm kentinde karşılaşmaların huzur ve güven içerisinde oynanması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti. Her iki ziyaretin sonunda Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Celal Tekin ve Tümgeneral Hüseyin Bekmez’e yeni görevlerinde başarılar diledi. Alanyaspor yönetimi, iki isme de üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Alanyaspor formalarını takdim etti. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi