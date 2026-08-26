Teknoloji devi Meta, California'nın Oakland kentindeki federal mahkemede görülen sosyal medya davasında 16,7 milyar dolarlık uzlaşma teklifini kabul etti. Aktarılan bilgilere göre, anlaşmanın resmi olarak yürürlüğe girebilmesi için davaya bakan yargıcın nihai onayı bekleniyor.

Uzlaşma metni, şirketin Facebook ve Instagram platformlarında çocuk ve genç kullanıcılar için yeni güvenlik önlemleri almasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda, gençlerin ekran kaydırma sürelerine kısıtlama getirilecek ve ebeveyn izni olmadan belirli güvenlik ayarlarının devre dışı bırakılması engellenecek.

META İÇİN 1,4 TRİLYON DOLARLIK RİSK

Eyaletlerin tüketici koruma ve gizlilik yasalarının ihlal edildiği iddiasıyla açtığı dava, şirket için tarihi bir finansal risk barındırıyordu. Meta'nın kendi hesaplamalarına göre, davanın kaybedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek ceza tutarı 1,4 trilyon dolara ulaşabilirdi. Şirketin toplam piyasa değerine yaklaşan bu rakamdan kaçınmak amacıyla daha düşük bir meblağ olan 16,7 milyar dolarda uzlaşıldığı belirtildi.

DİĞER PLATFORMLAR DA HUKUKİ KISKAÇTA

Davanın ikinci haftasında Instagram CEO'su Adam Mosseri jüri karşısına çıkarken, ilerleyen süreçte Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de ifade vermesi bekleniyor. Öte yandan bu hukuki süreç sadece Meta ile sınırlı kalmıyor. ABD genelinde Google, Snap ve TikTok gibi diğer teknoloji devlerine karşı da bireyler ve aileler tarafından açılmış 3 binden fazla kişisel zarar davası bulunuyor. Ayrıca devlet okul bölgelerinin açtığı yaklaşık bin 300 dava, sosyal medya şirketlerinin önümüzdeki dönemde milyarlarca dolarlık yeni tazminat riskleriyle yüzleşeceğini gösteriyor.