Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 642. Sokak'ta 29 Ağustos Cumartesi günü yürütülen yağmur suyu drenaj çalışmaları sırasında, ekskavatörün müdahalesiyle mevcut kanalizasyon hattında hasar meydana geldi. Meydana gelen patlak nedeniyle atık sular kısa sürede çalışma alanına ve sokağa yayılmaya başladı.

Mahalle sakinlerinden emekli Orhan Kuruüzüm'ün aktardığına göre, durumun fark edilmesinin ardından Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 185 arıza hattı peş peşe beş kez arandı. Mahalle muhtarının da resmi kanallardan devreye girmesine rağmen, aradan geçen bir günlük süre zarfında bölgede herhangi bir onarım işlemi gerçekleştirilmediği bildirildi.

SIZINTI YERALTI SULARINI TEHDİT EDİYOR MU?

Çevredeki müstakil evlerin bahçe sulamasında aktif olarak kuyu suyu kullandığını belirten vatandaşlar, atık suların toprağa sızarak bu kuyulara ve yakınlardaki dereye karışma ihtimalinden endişe duyuyor. Kuruüzüm, göz göre göre gelen bir çevre sağlığı riski ile karşı karşıya olduklarını ve sızıntının yetkililerce bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA ÜST ÜSTE BİNEN HATLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Altyapı yenileme projelerinde, farklı standartlardaki hatların üst üste bindirilmesi ilerleyen dönemlerde kalıcı arızalara zemin hazırlayabiliyor. Ağır ve geniş çaplı yağmur suyu drenaj borularının, onarımı yapılsa dahi mevcut kanalizasyon hatlarının hemen üzerine yerleştirilmesi durumunda oluşacak fiziki baskının, yerçekiminin de etkisiyle ilerleyen günlerde yeni patlaklara yol açabileceği ifade ediliyor.

Taşeron firma tarafından yürütüldüğü öğrenilen çalışmalarda kalıcı ve tekniğine uygun bir çözüm bekleyen bölge halkı, altyapı sorununun daha da büyümeden çözüme kavuşturulması için acil müdahale talep ediyor.