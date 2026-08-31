30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Alanya’da tören düzenlendi. Atatürk Anıtı önündeki törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Garnizon Komutanı Piyade Albay Adem Ağırbaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve STK başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Törende Kaymakam Öztürk, Garnizon Komutanı Ağırbaş ve Belediye Başkanı Özçelik tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenklerin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının da paylaşıldığı programda, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Astsubay Astçavuş Vahip Çelik günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Program, Fevzi Alaattinoğlu Anadolu Lisesi ve Hasan Çolak Anadolu Lisesi öğrencilerinin şiirlerini okumasıyla sona erdi.

TEBRİKLER KABUL EDİLDİ

Anıt önündeki törenin ardından Alanya Kaymakamlığı’na geçildi. Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Adem Ağırbaş ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, burada protokol üyeleri ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

FENER ALAYI VE KONSER

Sabah gerçekleştirilen törenin ardından kutlamalar akşam Fener Alayı ile devam etti. 7'den 70'e her kesimden vatandaş Fener Alayı'nda buluştu. Yürüyüşün ardından bayram coşkusu Gülşen konseri ile zirve yaptı.