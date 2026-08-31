LİF içeriği yüksek ve glisemik indeksi düşük yapısıyla insülin dengesini koruyan, şeker hastalarının güvenle tüketebileceği en etkili 5 meyve ve kritik porsiyon kuralları ortaya çıktı. İşte kan şekerini zıplatmadan meyve yemenin altın formülü. Diyabet hastaları ve kan şekerini kontrol altında tutmak isteyenler için meyve tüketimi çoğu zaman soru işaretlerine yol açar. Meyvelerin doğal şeker içermesi çekince yaratsa da doğru türler tercih edildiğinde durum tam tersine döner. Yüksek lif, vitamin ve antioksidan içeriğine sahip olan bu besinler, glisemik indekslerinin düşük olması sayesinde şekerin kana karışma hızını yavaşlatır. Böylece kan şekerinde ani dalgalanmalar önlenerek genel sağlığa güçlü bir destek sağlanmış olur. Neredeyse sıfır şeker içeriği, yüksek sağlıklı yağ ve lif yapısıyla avokado, diyabet dostu meyvelerin ilk sırasında yer alır. Glisemik yükü yok denecek kadar az olan bu özel besin, kan şekerini yükseltmemesinin yanı sıra insülin duyarlılığını artırmaya da yardımcı olur. Hem tok tutma özelliği hem de kan şekerini dengeleyici etkisiyle öğünlerin en güvenli seçeneklerinden biri olarak öne çıkar. Yüksek pektin (çözünebilir lif) içeriğine sahip olan yeşil elma, sindirimi yavaşlatarak kan şekerindeki ani dalgalanmaların önüne geçer. Kabuğuyla birlikte tüketildiğinde lif etkisinden en üst düzeyde yararlanılmasını sağlayan bu meyve, kan şekerini dengede tutan mükemmel bir ara öğün seçeneğidir. Günde 1 küçük boy yeşil elma tüketimi, hem tatlı krizlerini yatıştırır hem de uzun süreli tokluk hissi sağlar. Şeker oranı en düşük meyve grupları arasında yer alan çilek ve orman meyveleri (böğürtlen, ahududu), kan şekerini kontrol altında tutmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Yüksek antioksidan kapasiteleri ve zengin lif içerikleri sayesinde glisemik indeksleri oldukça düşüktür. Kana yavaş karışan bu renkli meyveler, kan şekerinde ani yükselmelerin önüne geçerken tatlı isteğini de sağlıklı bir şekilde bastırır. Taze kivi, C vitamini ve lif açısından oldukça zengindir. Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini birden yükseltmez, yavaşça dengeler. Aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır. Kan şekerini kontrol etmek isteyenler için oldukça sağlıklı ve güvenli bir meyvedir. Glisemik indeksi düşük ve lif oranı yüksek olan avokado, yeşil elma, çilek, kivi ve erik, kan şekerini ani yükseltmeden tatlı ihtiyacını karşılar. Şeker oranı düşük bu meyveler sindirimi yavaşlatıp kan şekerini dengelerken, her bünyenin metabolizması farklı olduğu için tüketim miktarını diyetisyene danışarak ayarlamak gerekir.

Kaynak: DHA