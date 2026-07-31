2026-2027 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Corendon Alanyaspor, kamp programı kapsamında ikinci hazırlık karşılaşmasında İran temsilcisi Persepolis ile karşı karşıya geldi. Saat 17.00'de başlayan mücadelede iki ekip de zaman zaman etkili ataklar geliştirse de karşılaşmanın tek golünü İran ekibi kaydetti ve turuncu-yeşilliler sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Teknik ekip farklı isimleri denedi

Hazırlık maçında skorun ön planda olmadığı mücadelede Alanyaspor Teknik Heyeti, kadrodaki birçok oyuncuyu sahaya sürerek futbolcuların fiziksel durumunu ve takım içindeki uyumunu yakından gözlemleme fırsatı buldu. Yeni transferler ile genç oyuncuların performansı dikkatle takip edilirken, farklı oyun planları da test edildi.

Karşılaşma boyunca zaman zaman rakip kalede etkili olan Alanyaspor, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Teknik ekip ise oyuncuların ortaya koyduğu mücadele ve fiziksel performansı sezon öncesi hazırlık sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendirdi.

Kamp çalışmaları devam ediyor

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, hazırlık maçlarının yanı sıra kondisyon, dayanıklılık ve taktik ağırlıklı antrenmanlarına da yoğun tempoda devam ediyor. Teknik heyet, Persepolis karşılaşmasından elde edilen veriler doğrultusunda eksik görülen yönler üzerinde çalışarak takımın yeni sezona en hazır şekilde girmesini hedefliyor.

Hedef sezona güçlü başlangıç

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Corendon Alanyaspor, kamp sürecinde oynayacağı hazırlık maçlarıyla takım uyumunu artırmayı ve ideal kadro yapısını oluşturmayı amaçlıyor. Turuncu-yeşilli ekip, Erzurum kampını tamamlamasının ardından Alanya'ya dönerek lig öncesi son hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek. (Mehmet TUNÇ)