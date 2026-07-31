Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim öğretim yılı YKS tercih kılavuzuna ilk defa öğrenci alacak 16 yeni bölüm ekledi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, yapay zeka ve teknoloji ağırlıklı bu programlar üniversite adaylarının meslek seçimlerini doğrudan şekillendirecek.

Üniversite adayları, 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercih döneminde bu yeni bölümleri listelerine yazabilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, küresel teknolojik dönüşüme uyum sağlamak amacıyla açılan programların doğrudan istihdam odaklı kurgulandığını bildirdi.

HANGİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI AÇILDI?

Bu yıl ilk defa öğrenci kabul edecek 9 ön lisans programı teknoloji ve üretim alanlarına odaklanıyor. Adaylar iki yıllık eğitim veren; Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği, Balıkçılık Teknolojisi, Laboratuvar Hayvanları, İlaç Üretim Teknolojisi, Dijital Oyun Teknolojileri, Mobil Güvenlik Teknolojileri, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon ile Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama bölümlerini tercih edebilecek.

LİSANS DÜZEYİNDE 7 YENİ SEÇENEK

Dört yıllık eğitim veren fakültelerde ise adayların karşısına 7 yeni lisans programı çıkıyor. Bu bölümler arasında Balıkçılık Teknolojisi, Paramedik, Biyoteknoloji ve Genetik, Finansal Teknoloji, İşletme ve Yapay Zekâ, Felsefe ve Yapay Zekâ, Tarih ve Yapay Zekâ yer alıyor.

YENİ BÖLÜMLERİ TERCİH EDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yeni açılan bölümlerin geçmiş yıllara ait taban puanı veya başarı sıralaması verisi henüz bulunmuyor. Bu durum, söz konusu programları tercih edecek adaylar için sıralama tahminlerini zorlaştırıyor. Eğitim uzmanları, adayların tercih listelerini oluştururken programların kontenjanlarını ve üniversitelerin akademik kadrolarını detaylı şekilde incelemesini tavsiye ediyor.