Ankara'da alınan ani ve keskin kararlar, bürokrasi koridorlarında adeta şok etkisi yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Temmuz 2026 tarihinde imzalanan görevden alma ve yeni atama kararları, 31 Temmuz 2026

Cuma günkü 33326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Devletin zirvesinde gerçekleşen bu geniş çaplı kadro revizyonu; ulaşım, sosyal hizmetler, adalet ve meteoroloji gibi yerel dinamikleri ve ekonomiyi doğrudan etkileyen kritik alanları kapsıyor. Turizm altyapısı ve kamu hizmetleri açısından Ankara'daki her gelişmeyi yakından takip eden Alanya kamuoyu, özellikle sahil yönetimi ve ulaşıma dair alınan yeni kararların olası yansımalarını dikkatle izliyor.

BÜROKRASİDE BÜYÜK HAREKETLİLİK VE TASFİYE

Sosyal politikalar ve aile hizmetleri alanında geniş çaplı bir tasfiye ve yeniden yapılandırma sürecine girildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan Karaman İl Müdürü Seval Yılmaz, Kilis İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Manisa İl Müdürü Mustafa Kılıç ve Diyarbakır İl Müdürü Aydın Polat sürpriz bir kararla görevden alındı. Bu isimlerin bıraktığı koltuklara hızla yeni görevlendirmeler yapıldı; Karaman İl Müdürlüğüne Nurettin Ulaş, Aksaray İl Müdürlüğüne Sezgi Arpacı Elaldı, Manisa İl Müdürlüğüne Kuduret Gültaş getirildi. Atama fırtınası bununla da sınırlı kalmadı; Diyarbakır'a Ali Sait Çeçen, Malatya'ya Ömer Faruk Ergün, Elazığ'a Serdar Demirci, Erzincan'a Abdulhalim Ünalan ve Bilecik'e Nejat İlhan atanarak bölgesel kadrolar baştan aşağı yenilendi. Diğer yandan Strateji ve Bütçe Başkanlığında da kritik bir değişim yaşandı; Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı görevden alınırken, boşalan bu stratejik makama Atila Bedir oturtuldu.

SAHİLLER, ULAŞIM VE İKLİMDE KRİTİK DEĞİŞİM

Turizm başkenti Alanya'yı ve bölge esnafını yakından ilgilendiren denizcilik, ulaşım ve meteoroloji alanlarında art arda dikkat çeken hamleler geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat'ın görevine son verilerek yerine Çetin Çiftci atandı. Kıyı şeridi ve denizcilik faaliyetleri yönetimi açısından emsal teşkil eden bu ani görev değişimi, sahil bölgelerindeki idari yapıda yeni bir dönemin işaret fişeği olarak yorumlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğüne ise Bilal Timur'un ataması gerçekleştirildi. Turizm sezonunda hayati önem taşıyan hava durumu ve iklim takibi konusunda da düğmeye basıldı; Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürü Mahmut Güneş ile 10. Bölge Müdürü Bülent Şirin görevden uzaklaştırıldı. Yeni yapılanma çerçevesinde 5. Bölge Müdürlüğüne Ümit Gülbağ, 9. Bölge Müdürlüğüne Özgür Taşcıoğlu ve 10. Bölge Müdürlüğüne Hasan Acar getirildi. Tarım sektörünü de es geçmeyen kararnamede, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Melikşah Taşkın tayin edildi.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE EKONOMİNİN ZİRVESİNE YENİ İSİMLER

Yayımlanan kararlar doğrultusunda, Adli Tıp Kurumunun kritik ihtisas kurullarında da taze kan arayışına gidildi. İlgili kurullara Dr. Yasin Kavla, Doç. Dr. Cündüllah Torun, Uzm. Dr. Neşe Kavruk Erdim, Uzm. Dr. Ahmet Naim Namlı ve Oya Yeter uzman üye statüsüyle görevlendirildi. Hukuk dünyasının mercek altına aldığı bir diğer gelişmeyle, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı koltuğuna Cem Kurt atandı. Vatandaşın sağlığını ve bütçesini doğrudan ilgilendiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) cephesinde ise Strateji Geliştirme Başkanı Yakup Koç görevden alınarak, yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İlkay Akçay getirildi. Son olarak, ülke ekonomisi ve enerji piyasalarının kilit kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç, boş bulunan üyeliklere ise Erdoğan Tozan ve İbrahim Tan atandı.