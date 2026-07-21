2026 yaz sezonuna yaklaşırken artan konaklama ve ulaşım maliyetleri, tatilcileri daha ekonomik alternatiflere yönlendiriyor. Yapılan yapay zeka destekli analizlere göre, Türkiye genelinde bütçeyi sarsmadan tatil yapılabilecek en uygun 10 destinasyon tespit edildi. Değerlendirmede ulaşım, yeme-içme, konaklama giderleri ve turistik imkanlar temel alındı.

Listenin ilk sırasında Isparta'nın göl manzarasıyla öne çıkan sakin ilçesi Eğirdir yer alıyor. Karadeniz'de kamp alanları ve butik otelleriyle Artvin Şavşat ile tarihi güzellikleriyle Bartın Amasra bütçe dostu seçenekler olarak sıralandı. Kültür turizmi arayanlar için Erzincan Kemaliye, deniz tatili planlayanlar için ise Balıkesir Erdek popüler sahil beldelerine kıyasla uygun maliyetli alternatifler arasında gösterildi.

ANTALYA'DA MERKEZ YERİNE KÖYLER TERCİH EDİLİYOR

Dünyaca ünlü turizm merkezi Antalya'nın Kaş ilçesi de listede kendine yer buldu. Ancak analiz sonuçları, tatilcilerin Kaş merkez yerine Gökseki ve Çukurbağ gibi çevre köylerde konaklaması durumunda maliyetlerin ciddi oranda düştüğünü ortaya koydu. Ulaşım kolaylığı sağlayan bu bölgeler, yüksek bütçe gerektiren Akdeniz sahillerinde ekonomik bir çıkış yolu sunuyor.

2026'NIN EN EKONOMİK 10 DESTİNASYONU HANGİLERİ?

Yayımlanan verilere göre ilk 10 sırada; Amasra (Bartın), Erdek (Balıkesir), Gökçeada (Çanakkale), Eğirdir (Isparta), Eskişehir, Datça (Muğla), Şavşat (Artvin), Akyaka (Muğla), Kemaliye (Erzincan) ve Kaş'ın köyleri (Antalya) bulunuyor. Turizm uzmanları, özellikle kıyı şeridindeki popüler ilçelerde merkeze birkaç kilometre uzaklıktaki iç kesimlerin tercih edilmesinin, konaklama bütçesinde önemli bir tasarruf sağladığına dikkat çekiyor.

Akdeniz çanağındaki yüksek sezon fiyatları karşısında, yerli turistlerin ana sahil şeridinden ziyade doğa ve kültür odaklı iç rotalara veya kırsal mahallelere kayması, bölge turizmindeki yeni harcama eğilimlerini de gözler önüne seriyor.