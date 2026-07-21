Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla yılın ilk altı ayında yürüttüğü piyasa gözetimi faaliyetlerinin sonuçlarını açıkladı. Ülke genelinde 4 bin 704 firmada yapılan denetimlerde, standartlara uymayan ve risk taşıyan ürünleri piyasaya süren işletmelere toplam 8,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık açıklamasına göre, denetimlerde özellikle tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan kategorileri mercek altına alındı. Riskli olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı engellenirken, halihazırda satılan güvensiz ürünler için toplatma kararı ve risk duyurusu gibi idari tedbirler uygulandı.

HASSAS GRUP: ÇOCUK VE BEBEK ÜRÜNLERİ

Yıllık denetim planı çerçevesinde, üretici ve ithalatçı firmalara yönelik incelemelerde çocuk güvenliği teması ön planda tutuldu. Bebek ve çocuk mobilyaları, giysiler, ayakkabılar ile oyuncaklar kimyasal, fiziksel ve mekanik riskler açısından detaylı analizlerden geçirildi. Ayrıca, dönemsel tüketim alışkanlıkları da dikkate alınarak haziran ayında yazlık giysiler, plaj havluları, terlik, sandalet ve su oyuncaklarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı.

TÜKETİCİLER GÜVENSİZ ÜRÜNÜ NASIL TESPİT EDEBİLİR?

Tüketicilerin alışveriş yaparken ürün etiketlerindeki zorunlu uyarıları ve yaş grubu sınırlandırmalarını dikkatle okuması büyük önem taşıyor. Bakanlık, sıfır tolerans prensibiyle hareket ederken, vatandaşların piyasadaki riskli malları takip edebilmesi için kurulan 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' portalı kritik bir işlev görüyor. Bu platform üzerinden toplatılma kararı verilen ürünlerin marka, model ve tehlike türü incelenebiliyor.

Mevzuata uyum ve tüketiciyi doğru bilgilendirme yükümlülüklerini ihlal eden firmalara yönelik yaptırımların yılın geri kalanında da aynı kararlılıkla süreceği bildirildi.