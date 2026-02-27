ALANYA’NIN en büyük mahallelerinden biri olan Mahmutlar’da, CHP Mahalle Temsilciliği’ne atanan Cengiz Uğurkutu’nun performansı ilçede ses getirdi. Göreve gelmesinin üzerinden sadece 40 gün geçmesine rağmen 100 yeni üyeyi partiye kazandıran Uğurkutu, "Akın akın gelmeye devam ediyorlar" dedi.

​İLÇE YÖNETİMİNDEN MAHMUTLAR ÇIKARMASI

​CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve yönetim kurulu üyeleri, Mahmutlar Mahalle Temsilciliği’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle örgütünün kısa sürede yakaladığı ivmeyi "büyük bir başarı" olarak nitelendiren Kandemir, Mahmutlar’ın siyasi stratejileri açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

​Başkan Kandemir: "Cengiz Uğurkutu ve ekibinin çalışmalarından son derece memnunuz. Göreve gelmesinin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen partimize 100 yeni üye kazandırdı. Mahmutlar bizim için çok önemli; bu başarıyı takdirle karşılıyoruz."

​ESKİ MUHTAR UĞURKUTU SAHAYA HIZLI İNDİ

​Eski muhtar ve belediye meclis üyesi kimliğiyle bölge halkı tarafından yakından tanınan Cengiz Uğurkutu, mahalle başkanlığı görevine atanır atanmaz saha çalışmalarına ağırlık verdi. Uğurkutu, üye katılım töreninde yaptığı açıklamada halkın CHP’ye olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirtti.

​GÜNÜN İLK ÜYESİ BAŞKA PARTİDEN İSTİFA EDEREK GELDİ

​Ziyaret sırasında gerçekleşen üye katılım töreninde duygularını paylaşan Uğurkutu, katılan her üyenin değişim inancını güçlendirdiğini ifade etti. Günün ilk üyelik kaydını ise başka bir partiden istifa ederek CHP saflarına katılan Mustafa Durak yaptı.

​Mahalle Başkanı Cengiz Uğurkutu şu ifadeleri kullandı: "Bugün İlçe Başkanımız Bülent Kandemir ve yönetimiyle bir araya gelerek Mahmutlar’daki çalışmalarımızı masaya yatırdık. Partimize insanlar akın akın katılmaya devam ediyor. Bugünün ilk üyesi, mensubu olduğu partiden istifa ederek aramıza katılan Mustafa Durak oldu. Kendisine ve partimize hayırlı olsun. Üye kayıtlarımız hız kesmeden devam edecek."