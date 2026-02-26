Alanya’da son haftalarda etkili olan aşırı yağışlar kırsal mahalle ve yayla yollarında hasara yol açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heyelan ve göçüklerin meydana geldiği bölgelerde hem yol güvenliğini sağlamak hem de ulaşımı aksatmamak için sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.



HEYELAN VE GÖÇÜK OLAN NOKTALARDA YOĞUN MESAİ



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolları yeniden ulaşıma açmak için bakım ve onarım çalışması yürütüyor. Özellikle Alanya’nın Oba, Cikcilli, Hacımehmetli, Çıplaklı, Bademağacı ve Değirmendere mahallelerinin yayla yollarında hasar tespit ve zemin güçlendirme çalışmaları devam ediyor.



Ayrıca Gündoğmuş’un doğu mahallelerinden Alanya’ya ulaşımı sağlayan Taşatan yolunda da ekiplerin keşif ve düzenleme çalışması başlatacağı bildirildi. Bölgede meydana gelen heyelanların izleri tek tek incelenerek riskli alanlar güvenli hale getiriliyor.

HACIBELENİ’NDE BUZLANMA, ARAÇLAR MAHSUR KALDI



Dün gece aniden etkili olan kar yağışı, Hacıbeleni mevkiinde buzlanmaya neden oldu. Sabah saatlerinde yolda kalan bazı araçlar, Büyükşehir ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.



Ekipler, buzlu zeminde mahsur kalan araçları çekici yardımıyla kurtarırken, sürücülere de dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

