Bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçiler, 2 metrelik şarampolde hareketsiz yatan kadını fark edip ihbarda bulundu. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinde kimlik bulunmayan cansız beden, otopsi için morga götürüldü. İncelemede, cesette boğulma izlerine de rastlandığı belirtildi. Cansız bedenin Adana nüfusuna kayıtlı Saliha Turan'a ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında Saliha Turan'ın eşi Mehmet Turan ile açık cezaevinden izinli çıkan oğlu Y.T.'yi (24) gözaltına aldı. İlk ifadesinde, cinayet suçlamasını reddeden Mehmet Turan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.T. ise savcılık talebiyle kapalı cezaevine teslim edildi. Turan'ın diğer 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı. Öte yandan olayda kullanıldığı değerlendirilen aracın sahibi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA