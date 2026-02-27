ALANYA'DA esnaf temsilcileri, taşınmaz ticareti yetki belgesi kapsamında talep edilen yüksek bedeller ve sistemsel hatalar nedeniyle yaşanan mağduriyetleri kamuoyuyla paylaştılar.

'ADİL BİR DÜZENLEME YAPILMALI'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, “Yetki belgesi alınırken esnaftan diploma, oda kaydı, vergi kaydı, staj belgesi, SGK dökümü ve benzeri birçok resmi evrak talep edildi. Sürecin başında böylesi yüksek ve ileride toplu şekilde tahsil edilecek bir bedel konusunda açık bir bilgilendirme yapılmadı. Aradan yaklaşık 6 yıl geçtikten sonra 40 bin TL gibi yüksek bir tutarın talep edilmesi esnafımızı şoka uğratmıştır. Eğer bu ücret baştan net olarak belirtilmiş olsaydı ya da yıllık ve makul tutarlarda tahsil edilseydi kimse itiraz etmezdi" dedi. Ekonomik koşullara da dikkat çeken Özdemir, “Son yıllarda bölgemizde emlak sektöründe ciddi bir durgunluk yaşanıyor, ikinci el araç satışlarında da sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Esnafımız artan maliyetler ve daralan piyasa koşulları altında ayakta kalma mücadelesi veriyor. Böylesi bir ekonomik tabloda geçmişe dönük ve toplu şekilde yüksek bedel talep edilmesi esnafımızı daha da zor durumda bırakmaktadır. Bu tür bedeller yıllık ve kademeli şekilde tahsil edilmelidir. 5 bin TL, 10 bin TL gibi makul tutarlarla yıl bazında ödeme imkânı sağlanmalıdır. Esnafımız düzenli ve öngörülebilir bir sistemi kabul eder. Ancak yıllar sonra toplu şekilde yüksek bir bedel istenmesi hakkaniyetli değildir" diye konuştu.

'YILLAR SONRA YÜKSEK BEDELLER ÇIKIYOR'

Faaliyetini sonlandıran esnafa da ödeme çıkarılmasına tepki gösteren Özdemir, şu değerlendirmede bulundu: “Nasıl ki yetki belgesi alınırken vergi kaydı, oda kaydı, staj belgesi, SGK dökümü gibi resmi evraklar isteniyor ve süreç bu kayıtlar üzerinden yürütülüyorsa; işi bırakma ve yetki belgesinin iptali sürecinde de vergi kaydının kapanması, oda kaydının sona ermesi gibi resmi kayıtlar esas alınarak işlem yapılmalıdır. Faaliyeti fiilen sona ermiş esnafın sistemde aktif görünüyor olması gerekçe gösterilerek yıllar sonra yüksek bedelle karşı karşıya bırakılması doğru değildir.” Bakanlığa çağrıda bulunan Özdemir, “Ticaret Bakanlığımızın sahayı dinleyerek ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ederek esnaf lehine adil ve uygulanabilir bir düzenleme yapmasını bekliyoruz. İşini bırakmış esnaflarımızın dahi bu ödemelerle karşı karşıya kalması ciddi mağduriyet oluşturmaktadır. Esnafımıza ek yük getiren uygulamalar kabul edilemez. Devletimiz adaletle anılır. Bu süreçte de esnafımızı koruyan, makul ve sürdürülebilir bir çözüm ortaya konulmalıdır. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak, mevcut uygulamanın gözden geçirilmesini ve esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi talep ediyoruz" dedi.

'MÜRACAATLARIMIZ SONUÇSUZ KALDI'

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, “Maliye Bakanlığımızca konunun tekrar gözden geçirilmesi ve esnafın mağduriyetinin giderilmesi noktasında odamızın müracaatları olmuş ama bugüne kadar bir sonuç alınamamıştır. Alanya'da esnaflar mağdur oldu" şeklinde konuştu.

'KAPATTIĞIMIZ DÜKKANIN VERGİSİNİ ÖDETİYORLAR'

Emlak sektöründe faaliyet gösteren Sedat Erkek ise yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “2022 yılında şahıs firmamı kapatıp limited şirketimi açtım. Yeni şirketim için Ticaret Odası kaydı, aktivite belgesi ve kroki dahil tüm evraklarımı İl Ticaret Müdürlüğü’ne sundum. Bakanlık belgelerimi onayladı ve bana yeni yetki belgemi verdi. Normal şartlarda 2019’daki eski belgemin hükmü kalmamıştı ve sistemden düşmesi gerekiyordu. Ancak 2026 yılına gelmemize rağmen, kapatılan o eski firmanın kaydı bakanlık sisteminde hâlâ aktif görünüyor.”

Mükerrer ödeme talebine tepki gösteren Erkek, “2026 yılı başında yeni yasayla yürürlüğe giren yıllık 40 bin TL’lik harcı faal olan şirketim için ödedim. Şubat ayında bir tebligat daha geldi. Kapattığım eski şahıs firması için de 40 bin TL ödemem gerektiği söyleniyor. Vergi Dairesi'ne gidip itiraz ettim, ‘Bizim işimiz değil, Ticaret Bakanlığı ile çözün’ dediler. İl Ticaret Müdürlüğü’nü aradım, ‘Yapacak bir şey yok, bu parayı kesinlikle ödeyeceksiniz, sonra kaydı kapatırız’ yanıtını aldım. Kapatılmış, faaliyeti olmayan bir firmanın parasını neden ikinci kez ödüyoruz?”

'ALANYA'DA BİRÇOK ESNAF MAĞDUR'

Sorunun yaygın olduğunu belirten Erkek, “Sadece Alanya’da benim durumumda olan 500’den fazla kayıtlı firma var. Şu ana kadar 200 kişiye tebligat ulaştığı, diğerlerinin de yolda olduğu konuşuluyor. Esnaf zaten bitmiş durumda, piyasada nakit dönmüyor, insanlar nasıl geçineceğini bilmiyor. Devletin kendi kurumları arasındaki iletişim kopukluğunun bedelini biz neden cebimizden ödüyoruz? Bu haksızlığa bir çözüm getirilmesini, mükerrer kayıtların sistemden ivedilikle silinmesini talep ediyoruz" dedi. (Sudi ÇANDIR)



