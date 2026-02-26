Alanya’da son günlerde etkili olan bahar havası yerini sert soğuğa bırakıyor. 26 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında kent genelinde etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle resmi uyarı yayımlandı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesiyle birlikte sıcaklıkların ani şekilde düşmesi bekleniyor. Özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu Serik, Aksu, Kumluca ve Finike hattında zirai don riski dikkat çekiyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

Meteorolojinin verilerine göre, Alanya'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak. Tahminlere göre en düşük sıcaklık 7 dereceye kadar gerileyecek.

Soğuk hava dalgasının 26 Şubat 2026 saat 00.00’da başlayıp 3 Mart 2026 saat 09.00’a kadar etkili olması bekleniyor. Sıcaklık düşüşüyle birlikte özellikle gece saatlerinde ani soğuma görülebilir.

SİS VE GÖRÜŞ MESAFESİNDE AZALMA

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olaylarının görülebileceğini bildirdi. Görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle özellikle D-400 Karayolu ve şehir içi ana arterlerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Ayrıca atmosferdeki kirletici maddelerin artabileceği, bu durumun kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için risk oluşturabileceği ifade edildi.

ZİRAİ DON VE BUZLANMA RİSKİ

Valilik açıklamasında yüksek kesimlerde kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği vurgulandı. Özellikle örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgelerde üreticilerin gece sıcaklıklarını yakından takip etmesi gerekiyor.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, sabah saatlerinde buzlanma ve kırsal mahalle yollarında risk artışı ihtimaline karşı vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmesi istendi.

Antalya genelinde turizm hareketliliğinin devam ettiği bu dönemde, hava koşullarındaki ani değişimin özellikle sabah erken saat uçuşları ve kara yolu ulaşımı üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.