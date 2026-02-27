Aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla günün ilk ışıklarıyla yola çıkan Saçaklı, her mantarın aynı değeri taşımadığını ve fiyat farklarının tamamen kalite ve yetişme koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

​KALİTE VE YETİŞME KOŞULLARINA GÖRE FİYAT FARKI

​Özellikle tüketicilerin merak ettiği fiyat çeşitliliğine değinen Saçaklı, yanık sahalarda, kesim yerlerinde veya yol kenarlarında yetişen, gözenekleri dar ve sivri biberi andıran mantarların 3 bin 500 TL bandında alıcı bulduğunu ifade etti. Buna karşın, balta girmemiş büyük ormanların derinliklerinde, hiçbir dış müdahale görmemiş topraklardan çıkan ve geniş gözenek yapısıyla ayırt edilen kaliteli mantarların fiyatının ise 5 bin TL’ye kadar yükseldiğini söyledi.

​BİR TOPLAMA FALİYETİ DEĞİL, FİZİKSEL DİRENÇ SINAVI

​Piyasadaki fiyatların yüksek bulunmasına karşı çıkan Saçaklı, bu işin sadece bir toplama faaliyeti değil, saatlerce süren fiziksel bir direnç ve derin bir tecrübe gerektirdiğini anlattı. Dağ taş demeden kilometrelerce yol katettiklerini, bazen tüm gün süren arayışın sonunda eve elleri boş döndüklerini hatırlatan emektar toplayıcı, doğada doğru ve sağlıklı ürünü ayırt edebilmenin hayati bir tecrübe istediğini dile getirdi.

​Sofralara gelen her bir mantarın arkasında büyük bir alın teri ve doğayla mücadele olduğunu belirten Saçaklı, yüksek fiyatların bu ağır emeğin ve karşılaşılan zorlukların bir karşılığı olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu ürünü tüketirken harcanan mesaiyi göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etti.