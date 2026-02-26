Ramazan Bayramı yaklaşırken, Alanya ve Antalya’da yaşayan binlerce emekli dahil milyonlarca vatandaşın gözü bayram ikramiyesine yapılacak olası zamma çevrildi. Mevcut durumda 4 bin lira olarak ödenen ikramiyede artış için yasal düzenleme gerekiyor.



YASA TEKLİFİ MECLİS’E GELİYOR



Kulislerden alınan bilgilere göre, yeni tutarın bu hafta netleşmesi bekleniyor. Artışın hayata geçmesi için düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak bir yasa teklifiyle kabul edilmesi gerekiyor.



Yasal sürecin tamamlanması için yaklaşık 10–15 günlük bir takvim bulunuyor. Düzenlemenin bu hafta ya da gelecek hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.



ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞİYOR



Bu yıl Ramazan Bayramı 20–22 Mart tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle bayram ikramiyelerinin 9–19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Özellikle 15–19 Mart aralığının ödeme takviminde öne çıktığı ifade ediliyor.



Kesin ödeme tarihini ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.



MASADA 3 FARKLI ZAM SENARYOSU



Kulislerde mevcut tutarın artırılmasına yönelik üç ayrı senaryo konuşuluyor:



1.000 TL zam yapılması halinde ikramiye 5.000 TL’ye çıkabilir.

1.500 TL zam yapılması halinde tutar 5.500 TL olabilir.

Bütçe imkanlarının elvermesi durumunda 6.000 TL seçeneği de gündemde.

Alanya gibi emekli nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde ikramiye artışı, yerel ekonomi ve esnaf açısından da hareketlilik anlamına geliyor. Nihai karar, Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.



