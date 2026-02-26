ALANYA iskelesinde son yıllarda meydana gelen çökmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geçtiğimiz yıl limanın bakım ve onarımı için 40 milyon TL ödenek ayırdı. Aradan geçen yaklaşık bir yılın sonunda iskele rıhtımda somut bir çalışma başlamaması, bölgedeki balıkçılar ve tekne sahipleri arasında endişe yarattı. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte limandaki güvenlik ve kullanım sorunu duyulan endişeyi daha da tırmandırdı. Alanya Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay, limandaki durumla ilgili yaptığı açıklamada, göçmelerin limanın altyapısındaki zayıflıklardan kaynaklandığını belirtti. Balıktay, sürecin uzun ve bürokratik izin prosedürleri nedeniyle geciktiğini ifade ederek, limanın yaz sezonuna yetiştirilmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

GÖÇMELERİN SEBEPLERİ VE ÖDENEĞİN DURUMU

Limandaki teknelerin büyüklüğü ve iskeledeki dolgu alanlarının altının kum ve taş yapısından dolayı kış aylarında göçmeler meydana geldiğini söyleyen Balıktay, “Göçmelerle ilgili müracaatlarımızı Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilettik, onlar da Ulaştırma Bakanlığı’na bildirdi. Bakanlık, 40 milyon liralık ödeneği gönderdi. Ancak limanın sit alanı içerisinde bulunması ve koruma altında olması nedeniyle çalışmalara başlanabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınması gerekiyor. Bakanlıklar arasında yürütülen yazışmalar ve komisyon çalışmaları nedeniyle süreç uzadı” dedi.

‘YAZ SEZONUNDA LİMANIN YIKILMASI FELAKET OLUR’

Kerim Balıktay, ihalelerin ve izinlerin tamamlanmasının ardından çalışmanın ancak nisan ayı başı veya sonu gibi başlayabileceğini ifade etti. Balıktay, “250 metrelik alanın tamiratı yaklaşık 2-3 ay sürecek. Bu da yaz sezonunu çok etkiler. Yaz ayında turizmin yoğun olduğu bir bölgede limanın yıkılması, bize göre bir felaket olur. Kooperatif olarak söz hakkımız yok, ancak yaz sezonunu kurtarmamız lazım. Balıkçıların öncelikli talebi, limanın en geç 15 Mayıs’a kadar onarılması. Aksi hâlde çalışmanın gelecek yıla kalması durumunda göçük alanlarının görüntüsü hem limanı hem de turizmi olumsuz etkileyecek” dedi.

‘ÇÖZÜM OLMAZSA, GEÇİCİ BİR TAMİRAT YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ’

Balıktay, yetkililerin geçici bir çözüm üzerinde de durduğunu belirterek, belediye ile görüşerek sınırlı bir tamirat yapılabileceğini söyledi. Balıktay, “Eğer başka çözüm olmazsa, belediyemizle görüşüp geçici bir tamirat yapmayı düşünüyoruz. Ödenek çıkalı bir yıl oldu, ancak hâlâ çalışma başlamadı. Yaz sezonunda buranın tamir edilmesini istemiyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)



