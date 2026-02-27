KARAR duruşmasına tutuklu sanıklar F.Y., H.T. ve A.T., bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

‘BU OLAY HAYATIMI KARARTTI’

Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık F.Y., savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek, kredi kartı bilgilerini kart limitlerinin yükseltilmesi amacıyla verdiğini iddia etti. Olay sonrası bazı kişilerin yurt dışına kaçtığını söyleyen F.Y., “Bu olay hayatımı kararttı. Hâlen cezaevindeyim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi. Diğer sanıklar H.T. ve A.T. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suça karışmadığını, olayda kullanılan kredi kartları ve telefon hatlarının başka kişilere ait olduğunu savundu.

MAHKEMEDEN İNDİRİM YOK

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanıkların Alanya’da çok sayıda vatandaşı internet ve telefon yoluyla dolandırdıklarının, banka ATM kamera kayıtlarıyla da tespit edildiğini belirtti. Heyet, cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

Karara göre; F.Y.’ye 4 yıl hapis ve 18 bin 500 TL, H.T.’ye 8 yıl hapis ve 72 bin 950 TL, A.T.’ye 6 yıl hapis ve 62 bin 700 TL adli para cezası verildi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. (Mehmet AL – ÖZEL HABER)

