aymakam Öztürk yaşlıları unutmadı

ALANYA Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, mübarek Ramazan ayının bereketini hanelere taşımak ve baş tacı büyüklerimizin hayır duasını almak üzere Emine Atmaca ve Ayşan Ekinci’yi evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Öztürk, Ramazan ayının bu güzel günlerinde, kapısını çaldığı hanelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda evlere misafir olan Kaymakam Öztürk, ev sakinlerinin hal ve hatırlarını sorarak, sağlık durumlarıyla yakından ilgilenip bilgi aldı. Ziyarette, vatandaşların hayır dualarını da alan Kaymakam Şakir Öner Öztürk kendilerine güzel ve sağlıklı ömürler diledi. Kaymakam Öztürk’e ziyaretleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Fikret Namal, SYDV personelleri ve Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez eşlik etti. (Haber MERKEZİ)