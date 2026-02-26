Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ortaya atılan son kulis bilgileri, kent siyasetinde yeni bir tartışma başlattı. Gazeteci Fuat Uğur’un iddiasına göre Böcek, parti yönetiminin desteğini yeterince hissetmediğini iletti ve bu durumun sürmesi halinde süreci yeniden değerlendirebileceği mesajını verdi.



ZİYARET İDDİASI GÜNDEMİ HAREKETLENDİRDİ



CHP’nin 28 Şubat’ta Burdur’da düzenleyeceği miting öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Antalya’ya gelerek tutuklu bulunan Böcek’i ziyaret edebileceği konuşuluyor. Aynı kapsamda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın da Antalya programına dahil olabileceği öne sürüldü.



Parti kaynaklarından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ziyaretin gerçekleşmesi halinde bunun hem parti içi dayanışma hem de kamuoyuna verilecek siyasi mesaj açısından önem taşıyacağı yorumları yapılıyor.



“YETERİNCE DESTEK GÖRMEDİM” MESAJI İDDİASI



Fuat Uğur’un aktardığı kulis bilgisine göre Muhittin Böcek, son süreçte parti yönetiminin desteğini yeterince hissetmediği yönünde bir rahatsızlık dile getirdi. İddiaya göre bu rahatsızlık doğrudan CHP lideri Özgür Özel’e iletildi ve “kendisine sahip çıkılmaması halinde yeni bir değerlendirme yapabileceği” mesajı paylaşıldı.



Söz konusu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. CHP’ye yakın isimler ise parti yönetiminin tüm belediye başkanlarının arkasında durduğunu savunuyor.



ANTALYA VE BURDUR PROGRAMI MERCEK ALTINDA



Özgür Özel’in Burdur mitingi öncesinde Antalya’da vereceği olası bir ziyaret fotoğrafının, parti tabanı açısından moral ve motivasyon etkisi yaratabileceği belirtiliyor. Antalya’da siyasi kulisler bu ihtimal üzerinden yoğunlaşırken, gözler CHP Genel Merkezi’nin yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.





