Antalya Valiliği ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) arasında imzalanan protokol kapsamında, Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi açıklarındaki Üç Adalar bölgesinde deniz yaşamının korunması için saha çalışmaları başlatıldı. Valilik tarafından yapılan duyuruya göre, projenin en önemli adımlarından biri olarak söz konusu alanda su ürünleri avcılığına yasak getirildi.

Tekirova Sahili'nde düzenlenen tanıtım programına Antalya Valisi Hulusi Şahin başta olmak üzere, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Vali Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çatısı altında yürütülen çalışmaların ilk sonuçlarını almaya başladıklarını bildirdi. Bölgedeki biyoçeşitliliğin uzman biyologlar ve bilim insanları tarafından haritalandırılacağı aktarıldı.

ELDE EDİLEN VERİLER NASIL KULLANILACAK?

Deniz altı yaşamını izleme faaliyetlerinden elde edilecek tüm biyolojik veriler, dijital ortama aktarılarak kayıt altına alınacak. Geliştirilen "Mavi Atlas" isimli sisteme işlenecek olan bu verilerin, ulusal ve uluslararası bilim çevrelerinin istifadesine sunulması hedefleniyor. Aynı zamanda bölgede aktif bir onarıcı restorasyon sürecinin de yürütüleceği açıklandı.

İKİ YENİ KARA İSTASYONU KURULUYOR

Su altındaki koruma faaliyetlerinin karadan da destekleneceğini belirten Vali Şahin, bu amaçla Kemer'in Tekirova ve Çıralı bölgelerine iki ayrı kara istasyonu inşa edileceğini duyurdu. Av yasağının tavizsiz uygulanacağını vurgulayan yetkililer, koruma tedbirleri sayesinde deniz ekosisteminin kendini yenilemesi için gerekli fiziki şartların sağlanacağını kaydetti.