Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, kamu alacaklarının taksitlendirilmesine ilişkin düzenleme kapsamında esnaf ve sanatkarları ödeme tarihleri konusunda uyardı. Antalya Defterdarlığı tarafından yayımlanan Genel Tebliğ doğrultusunda kamu alacaklarının taksitlendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiğini aktaran Özdemir, özellikle ilk taksit için son ödeme tarihine dikkat çekti.

SON GÜN 30 EYLÜL

Yapılandırma ve taksitlendirme imkanından yararlanan esnafın hak kaybı yaşamaması için ödeme takvimini yakından takip etmesi gerektiğini belirten Özdemir, ilk taksitin en geç 30 Eylül 2026 tarihine kadar yatırılması gerektiğini söyledi.

Özdemir, “Yapılandırma ve taksitlendirme imkanından yararlanan esnafımızın hak kaybı yaşamaması için ilk taksit ödemelerini en geç 30 Eylül 2026 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. Sonraki taksitler ise her ayın sonuna kadar ödenecek” dedi.

12 TAKSİTTEN 72 AYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Taksit sayılarının borcun türüne ve mükellefin durumuna göre değişebildiğini ifade eden Özdemir, bazı kamu alacaklarında farklı ödeme seçeneklerinin bulunduğunu kaydetti.

Genel kural kapsamında KDV, stopaj, muhtasar ve damga vergisinin yanı sıra bazı vergi ve vergi dışı alacaklarda 12 taksit imkanı bulunduğunu belirten Özdemir, belirli şartları sağlayan mükellefler için sürenin daha da uzayabildiğini söyledi.

Özdemir, “Bunun yanında bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile likidite oranı ve mali durumu uygun görülen esnafımız için 36, 48 ve 72 aya kadar daha uzun vadeli taksit imkanları sunulabiliyor” ifadelerini kullandı.

“ÖDEME PLANINIZI KONTROL EDİN”

Ödemelerin belirlenen tarihler içerisinde yapılmasının önemine dikkat çeken Özdemir, esnafın kendi ödeme planını kontrol etmesini istedi. Süresi içerisinde ödeme yapılmaması halinde taksitlendirme hakkının kaybedilebileceğini vurgulayan Özdemir, gecikmenin esnaf açısından ek mali yükler ve takip işlemleri doğurabileceğini belirtti.

Özdemir, “Esnafımızın yapılandırma ve tecil şartlarının korunması, gecikme zammı veya ek faiz yüküyle karşılaşmaması ve haciz gibi takip işlemlerine maruz kalmaması için ödemelerini süresinde yapması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ'NDEN KONTROL EDİLEBİLİR

Esnafın taksit tutarları ve ödeme takvimine ilişkin bilgilerine ilgili vergi dairesinden ulaşabileceğini belirten Özdemir, işlemlerin Dijital Vergi Dairesi üzerinden de kontrol edilebildiğini söyledi.

Her mükellefin durumunun farklı olabileceğine işaret eden Özdemir, “Taksit tutarları ve ödeme planları ilgili vergi dairesinden veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden kontrol edilebilir. Her esnafımızın kendi durumuna ilişkin ayrıntılar için vergi dairesiyle görüşmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Özdemir, açıklamasının sonunda Alanya’daki tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.