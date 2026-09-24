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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin adli süreç devam ediyor.

Mahkeme, Nihat Kırmızı’nın yanı sıra Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen, Mehmet Erbey, Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun’un da tutuklanmasına karar verdi.

Mahkemede ifadeleri alınan şüpheliler hakkında karar verilirken, tutuklanan isimler arasında Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.

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