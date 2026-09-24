Bir vatandaşın CarrefourSA mağazasındaki balık reyonunda gördüğü küçük balıkları sosyal medyada paylaşarak, ürünlerin “istavrit” adıyla satışa sunulduğunu ve boylarının yasal olup olmadığını sorgulaması, su ürünlerinde asgari avlanabilir boy sınırlarını yeniden gündeme getirdi.

İSTAVRİTTE BOY SINIRI YENİ DEĞİŞTİ

Türkiye’de ticari balıkçılığın kuralları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğlerle belirleniyor. 16 Eylül 2026'da yayımlanan son değişiklikle ticari su ürünleri avcılığına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. İstavritte daha önce 13 santimetre olan avlanabilir asgari boy sınırı 12 santimetreye indirildi.

TRAL BALIKLARININ BOYU DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğraflardaki balıkların tral, diğer adıyla trakun (Caranx crysos) olduğu değerlendirildiğinde, satışa sunulan bazı balıkların oldukça küçük olması dikkat çekiyor. Balıkçılık kaynaklarında tral için 18 santimetre alt boy sınırı bilgisi yer alırken, fotoğraftaki bazı balıkların el ile yapılan karşılaştırmada bu sınıra oldukça yakın, hatta altında olabileceği görülüyor.

TÜRÜN YANLIŞ YAZILDIĞI İDDİASI DA DENETLENEBİLİR

Paylaşımda dile getirilen bir diğer iddia ise tezgahtaki balıkların istavrit olmadığı yönünde. Balıkların hangi türe ait olduğunun yalnızca sosyal medya fotoğrafı üzerinden kesinleştirilmesi sağlıklı değil. Ürünün satış etiketinde belirtilen tür ile gerçekte satışa sunulan türün farklı olduğundan şüphelenilmesi halinde tüketici, ürünün ve etiketin fotoğrafını çekerek durumu yetkili birimlere bildirebilir. Böylece hem ürünün türü hem de mevzuatta o tür için öngörülen boy sınırı kontrol edilebilir.

KÜÇÜK BALIKLARIN KORUNMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Asgari avlanabilir boy uygulamasının temel amacı, balık stoklarının sürdürülebilirliğini korumak ve özellikle genç bireylerin yoğun biçimde avlanmasının önüne geçmek. Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılında yaptığı son düzenlemelerde istavrit avcılığı için boy sınırının yanı sıra kota, izin ve avcılık dönemine ilişkin yeni hükümler de getirildi. Bu nedenle market rafındaki balığın boyu yalnızca tüketiciyi ilgilendiren bir satış meselesi değil; denizlerdeki balık stoklarının devamlılığı, ticari balıkçılığın geleceği ve sektörün ekonomik sürdürülebilirliği açısından da önem taşıyor.