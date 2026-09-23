2026 KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava katılacak adaylar, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini öğrenebilmek için ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerini bekliyor.

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’nin güncel duyurularında KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına ilişkin henüz bir açıklama yer almıyor. Bu nedenle adayların ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.

ÖSYM'nin önceki sınav uygulamalarında giriş belgelerinin sınav tarihinden kısa süre önce yayımlandığı görülüyor. 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun giriş belgeleri, 27 Ağustos'ta adayların erişimine açılmıştı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Belgelerin yayımlanmasının ardından adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

Adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri de sınav giriş belgesinde yer alacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI 4 EKİM’DE

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Sınav sonuçlarının ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında adayların belgelerinde bulunan bina ve salon bilgilerini kontrol ederek sınav günü için hazırlıklarını buna göre yapmaları önem taşıyor.