ALANYA’DA 25 Eylül 2026 Cuma günü bazı mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintiler saat 09.00’da başlayacak.

Fiğla Mahallesi ve çevresinde elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak. Kesintiden Merkez Fiğla 323, Merkez Fiğla Halisler ile Fiğla Mahallesi 323 ve 326 sokakların etkilenmesi bekleniyor.

5 BÖLGEDE KESİNTİ 7 SAAT SÜRECEK

Emişbeleni, Kayabaşı, Mahmutseydi, Toslak ve Yeniköy’de ise kesinti saat 09.00’da başlayarak 16.00’ya kadar devam edecek.

Kesintiden Emişbeleni Cumhuriyet ve Topanbükü, Kayabaşı Mahallesi, Mahmutseydi Taşdibi ve Uşakpınar sokakları ile Toslak ve Yeniköy bölgeleri etkilenecek.

VATANDAŞLARA SAAT UYARISI

Planlanan kesintilerin bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtilirken, vatandaşların 09.00-16.00 arasındaki kesinti programını dikkate alarak günlük planlarını yapmaları gerekiyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden elektrik verilmesi planlanıyor.