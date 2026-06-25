Venezuela, son yılların en yıkıcı doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, Yaracuy eyaletinde merkez üssü Yumare ve San Felipe çevresi olan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem yalnızca 39 saniye arayla meydana geldi. İlk açıklamada 7,1 olarak duyurulan sarsıntının büyüklüğü daha sonra güncellendi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, depremlerin ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

Rodríguez, ilk resmi bilgilere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirterek, can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

BAŞKENTTE BİNALAR ÇÖKTÜ

Depremler özellikle Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy ve Trujillo eyaletlerinde şiddetli hissedildi.

Yetkililer, başkent Caracas'ta çok sayıda binanın çöktüğünü, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bazı bölgelerde internet ve iletişim altyapısının zarar görmesi nedeniyle hasarın boyutunun henüz tam olarak belirlenemediği bildirildi.

HAVALİMANI KAPATILDI

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, başkentte bulunan Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın terminal tavanında hasar meydana geldiğini ve güvenlik gerekçesiyle tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Vatandaşlara artçı sarsıntılar nedeniyle hasarlı binalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

20'DEN FAZLA ARTÇI SARSINTI

Yetkililer, iki büyük depremin ardından 20'den fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Hükümet, okulları tatil ederken zorunlu olmayan kamu ve özel sektör faaliyetlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Ülke genelinde yapı güvenliği incelemeleri başlatıldı.

ULUSLARARASI DESTEK MESAJLARI

Venezuela yönetimi, ABD başta olmak üzere Panama, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Katar, Birleşik Krallık ve Ekvador'un yardım teklifinde bulunduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler ve çeşitli uluslararası kuruluşlarla da insani yardım koordinasyonu yürütülüyor.