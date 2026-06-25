Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, dijital dolandırıcılık vakalarındaki artış üzerine siber güvenlik uzmanları yeni bir uyarı yayımladı. Uzmanlar, banka ve kredi kartı şifrelerinde "1" rakamını tercih eden kullanıcıların büyük bir siber saldırı riski taşıdığını bildirdi.

Gelişen yapay zeka ve yazılım teknolojileri, kullanıcıların şifre belirleme alışkanlıklarını hedef alıyor. Analizler, akılda kalıcı olması amacıyla en sık kullanılan rakamın "1" olduğunu ve bu durumun hackerların işini kolaylaştırdığını ortaya koyuyor.

BRUTE FORCE YAZILIMLARI NASIL ÇALIŞIYOR?

Siber saldırganlar, "Brute Force" (Kaba Kuvvet) olarak bilinen şifre kırma programlarını kullanıyor. Bu yazılımlar, denemelere temel dijital yapı taşları olan 1 ve 0 rakamlarından başlıyor. Özellikle 1234, 1111, 1923, 1005 gibi sıralı kombinasyonlar veya 19.. ile başlayan doğum yılları, algoritmaların ilk test ettiği şifreler arasında bulunuyor.

Kullanıcılar genellikle 1453, 1907, 2021 veya 1818 gibi kimlik bilgileriyle uyuşan veya özel anlam taşıyan tarihleri şifre olarak belirliyor. Uzmanların açıklamalarına göre, bu tür ardışık veya tekrarlayan kombinasyonlar saniyeler içinde çözülebiliyor.

GÜVENLİ ŞİFRE NASIL BELİRLENİR?

Dolandırıcılık mağduru olmamak için kart kullanıcılarının riskli şifrelerini derhal güncellemesi öneriliyor. Yeni şifre belirlenirken doğum tarihi, memleket plakası veya evlilik yıldönümü gibi tahmin edilebilir kişisel verilerden uzak durulması gerekiyor. Ayrıca, sahip olunan tüm banka ve kredi kartları için birbirinden tamamen bağımsız ve anlamsız rakam dizilerinin seçilmesi, finansal güvenliği sağlamanın en temel yolu olarak gösteriliyor.