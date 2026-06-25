İstanbul'da park yeri bulmak her geçen gün daha zor hale gelirken, bulunan park alanlarının maliyeti de sürücüler için önemli bir gider kalemine dönüştü. Özellikle merkezi ilçelerde faaliyet gösteren özel otopark işletmeleri, talebin yüksek olmasını gerekçe göstererek fiyatlarını artırırken, aylık abonelik ücretleri bazı bölgelerde 20 bin TL seviyesine ulaştı.

Kentte her altı araca karşılık yaklaşık bir park yeri düşmesi, sürücülerin büyük bölümünü özel otoparklara yönlendiriyor. Fiyatların ise bölgeye ve yoğunluğa göre değişebildiği belirtiliyor.

ÖZEL OTOPARKLARDA FİYATLAR YÜKSELİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, merkezi noktalarda faaliyet gösteren bazı özel otoparklarda saatlik ücretler 150 TL'den başlayıp 250 TL'ye kadar çıkabiliyor. Günlük park ücretlerinin ise 750 TL seviyelerine ulaştığı ifade ediliyor.

En dikkat çeken artışlardan biri de aylık aboneliklerde yaşanıyor. Özellikle iş merkezleri ve yoğun ticaret bölgelerinde aylık abonelik ücretlerinin 20 bin TL sınırına dayandığı belirtiliyor. Bu rakam, birçok şehirdeki konut kiralarıyla benzer seviyeye ulaşmış durumda.

HASTANE VE AVM ZİYARETLERİNDE EK MALİYET

Özel hastaneler, alışveriş merkezleri ve restoranlarda uygulanan vale ve otopark ücretleri de vatandaşların tepkisini çekiyor. Bazı noktalarda yalnızca vale hizmeti için 300 ila 500 TL arasında ücret talep edilirken, saatlik park bedelleri eklendiğinde kısa süreli bir ziyaretin maliyeti 1.000 TL'ye yaklaşabiliyor.

Restoranlarda da vale ücretlerinin zaman zaman yemek hesabına yaklaşması, tüketicilerin en fazla şikâyet ettiği konular arasında yer alıyor.

İSPARK TALEBE YETİŞMEKTE ZORLANIYOR

Sürücülerin daha ekonomik seçenek olarak gördüğü İSPARK otoparklarında ise kapasite sorunu yaşanıyor. Yoğun bölgelerde boş yer bulmanın zorlaştığı belirtilirken, 2026 yılı başında yürürlüğe giren yeni tarife ile bazı premium bölgelerde ilk saat ücreti 200 TL'ye, günlük ücret ise 650 TL'ye yükseldi. İBB Meclisi'nin kararıyla İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam yapılmıştı.

AVM'LERDE ÜCRETSİZ OTOPARK TARTIŞMASI

Tüketici örgütleri, bazı alışveriş merkezlerinde ilk üç saat ücretsiz otopark uygulamasının tam olarak uygulanmadığını öne sürüyor. İddialara göre bazı işletmeler ücretsiz kullanım süresini daha kısa tutarken, süre aşımında yüksek ücret talep ediliyor.

Hak ihlali yaşadığını düşünen tüketicilere ödeme belgelerini saklayarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmaları tavsiye ediliyor.

"OTOPARKLARDA TAVAN FİYAT UYGULANMALI"

Tüketici Konfederasyonu yetkilileri, kamuya açık otoparklarda fiyatların tamamen serbest bırakılmasının vatandaş aleyhine sonuçlar doğurduğunu belirterek, bölgelere göre uygulanacak bir "otopark tavan fiyatı" sisteminin değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Yetkililer ayrıca kredi kartı kabul etmeyen veya yalnızca nakit ödeme isteyen işletmelerin de daha sık denetlenmesi gerektiğini ifade ediyor.