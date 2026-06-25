Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, 33 yıllık bir aranın ardından İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen dev konserde, on binlerce hayran efsanevi grubun şarkılarına eşlik etti.

1993 yılında o dönemki adıyla İnönü Stadyumu'nda unutulmaz bir performansa imza atan grup, yıllar sonra aynı bölgede sahne almanın heyecanını yaşadı. Konser alanını dolduran coşkulu kalabalık, grubun sahneye çıkmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Vokalist Klaus Meine, sahneye Türk bayrağı ile çıkarak izleyicileri "İyi akşamlar İstanbul!" sözleriyle selamladı.

UNUTULMAZ ŞARKILAR HEP BİRLİKTE SÖYLENDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde stadyumdaki coşku zirveye ulaştı. Grubun dünya çapında yankı uyandıran "Wind of Change" isimli parçası çalındığında, on binlerce kişi hep bir ağızdan şarkıya katıldı. Performans boyunca "Send Me An Angel", "Still Loving You", "Big City Nights", "Blackout" ve "Rock You Like A Hurricane" gibi rock tarihine geçen klasik eserler de canlı olarak seslendirildi.

SCORPIONS'IN MÜZİK TARİHİNDEKİ YERİ NEDİR?

Almanya'nın Hannover kentinde kurulan ve yarım asrı aşan kariyerlerinde dünya genelinde 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan Scorpions, hard rock türünün öncüleri arasında kabul ediliyor. Grubun yıllara meydan okuyan sahne enerjisi, Türkiye'deki müzikseverlerle kurduğu güçlü bağı bir kez daha kanıtladı.

Konserin sonlarına doğru izleyicilere yönelik bir teşekkür konuşması yapan Klaus Meine, yıllar sonra yeniden İstanbul'a dönmenin kendileri için taşıdığı büyük anlama dikkat çekti. Ünlü vokalist, sahneden "Seni seviyoruz İstanbul" diyerek ayrılırken, etkinlik müzikseverlerin hafızalarına kazınan bir gece olarak kayıtlara geçti.