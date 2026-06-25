İstanbul Beyoğlu'nda, 23 Haziran Salı günü yabancı ziyaretçileri hedef alan klasik bir dolandırıcılık girişimi yaşandı. Müeyyetzade Mahallesi'nde ayakkabı boyacısı kılığına giren M.G. (32), fırçasını yere düşürerek başlattığı oyunla bir Rus kadın turisti tuzağa düşürmek istedi. Ancak olay, çevredeki diğer turistlerin dikkati sayesinde büyümeden önlendi.

Edinilen bilgiye göre, yere düşen fırçayı alıp kendisine uzatan kadına teşekkür etme bahanesiyle ayakkabılarını boyamaya başlayan şüpheli, işlemin ardından aniden para talep etti. Kadın turist ödeme yapmak üzereyken, durumu fark eden diğer Rus turistler hızla araya girdi. Şüpheli ile turistler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLDİ

Olay anına ait videoların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen güvenlik güçleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla M.G.'yi gözaltına aldı.

FIRÇA DÜŞÜRME TAKTİĞİ NEDİR?

Turistik bölgelerde sıkça karşılaşılan fırça düşürme yöntemi, iyi niyetli ziyaretçileri borçlandırma esasına dayanıyor. Yere düşen malzemeyi nezaketen veren turiste ücretsiz bir jest yapıyormuş gibi davranan kişiler, boyama işlemi bittikten sonra yüksek miktarlarda ücret isteyerek mağduriyet yaratıyor.

SAVCILIKTAN SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Fakat M.G., savcılık makamına verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.