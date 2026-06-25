2024 yılında geçirdiği inme sonrası tedavisi devam eden ve 22 Mayıs'ta entübe edilen 77 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumunda bir değişiklik yaşanmadı. Hürriyet'in aktardığına göre, uzun süredir yoğun bakımda tutulan usta ismin uygulanan tedavi protokollerine henüz olumlu bir yanıt vermediği öğrenildi.

Rahatsızlığının ardından tedavi sürecini gözlerden uzak geçiren İnanır'ın tablosu geçtiğimiz aylarda ağırlaştı. Doktorların müdahalesiyle ilk olarak 14 Mayıs'ta yoğun bakım ünitesine alınan sanatçı, solunum sıkıntısı yaşaması üzerine 22 Mayıs tarihinde entübe edildi.

HAYATİ BULGULARI STABİL

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, usta oyuncunun mevcut durumda hayati fonksiyonlarının stabil seyrettiği belirtildi. Ancak yoğun bakım ünitesinde sürdürülen kapsamlı tıbbi müdahalelere rağmen beklenen iyileşme işaretlerinin görülmediği ifade edildi.

İNANIR'IN TEDAVİ SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

2024 yılının başlarında geçirdiği inme nedeniyle hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, aylar süren bir rehabilitasyon ve tedavi sürecine girmişti. Başlangıçta durumu kontrol altında tutulmaya çalışılan sanatçının, mayıs ayında yaşadığı ani solunum yetmezliği tedavi sürecinin seyrini değiştirerek yoğun bakım şartlarını zorunlu kıldı.

Sanat dünyası ve sevenleri, 77 yaşındaki tecrübeli oyuncudan gelecek olumlu bir haberi beklemeye devam ediyor. Tedavi süreci uzman hekimlerin gözetiminde kesintisiz olarak sürdürülüyor.