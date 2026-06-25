Patates ve kuru soğan, uzun yıllardır dar gelirli ailelerin mutfağında en uygun fiyatlı ürünler arasında yer alıyordu. Ancak son dönemde yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte tablo tersine döndü. Antalya ve Alanya'da birçok markette kilogram fiyatı 50 TL'yi aşan ürünler, semt pazarlarında da 45 TL seviyelerinde alıcı buluyor.

Resmi hal verilerinde patatesin toptan fiyatı ürünün çeşidi ve kalitesine göre yaklaşık 17-30 TL bandında değişirken, perakende satış fiyatlarının bunun oldukça üzerine çıkması tüketicilerin bütçesini zorluyor.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ BİRÇOK SEBZEDEN PAHALI HALE GELDİ

Pazar tezgâhlarında domates, patlıcan, kabak ve yeşil biber gibi birçok ürünün zaman zaman patates ve kuru soğandan daha düşük fiyatla satılması dikkat çekiyor. Özellikle hemen her yemekte kullanılan bu iki ürünün fiyatındaki yükseliş, mutfak harcamalarını doğrudan etkiliyor.

Vatandaşlar eskiden kilogramla aldıkları patates ve soğanı artık yarım kilogram ya da yalnızca günlük ihtiyaç kadar satın aldıklarını söylüyor. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle temel gıda alışverişinde dahi tasarrufa gidildiği ifade ediliyor.

PAZARCI ESNAFI: SATIŞLAR BELİRGİN ŞEKİLDE AZALDI

Fiyat artışları yalnızca tüketiciyi değil, pazarcı esnafını da etkiliyor. Satıcılar, özellikle emekliler ve sabit gelirli vatandaşların alışveriş yaparken daha temkinli davrandığını, birçok kişinin fiyatları gördükten sonra alışverişten vazgeçtiğini belirtiyor.

Esnafa göre tezgâhlarda ürünlerin bekleme süresi uzarken, satış miktarları önceki aylara kıyasla geriledi. Bu durum hem ürün sirkülasyonunu hem de günlük kazançları olumsuz etkiliyor.

GIDA ENFLASYONU ETKİSİ HİSSEDİLİYOR

Uzmanların ve sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre perakende fiyatlarındaki yükselişte üretim maliyetleri, nakliye giderleri, depolama masrafları ve arz-talep dengesi etkili oluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin günlük hal bülteninde de fiyatların ürünün cinsi, kalitesi ile piyasa koşullarına göre serbest rekabet içinde oluştuğu belirtiliyor.

Antalya ve Alanya'da özellikle dar gelirli aileler için mutfağın vazgeçilmez ürünleri olan patates ve kuru soğandaki fiyat artışının önümüzdeki haftalarda nasıl seyredeceği ise yakından takip ediliyor.

Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi Hal Günlük Fiyatları, Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi.