AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarsıntının merkez üssü Akdeniz olarak belirlendi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 189 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Yetkililer depremin yerin 8,39 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Kıyı kesimlerinde hissedilen sarsıntı kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. AFAD ve ilgili kurumların bölgedeki gelişmeleri takip ettiği öğrenildi.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle özellikle Ege ve Akdeniz açıklarında zaman zaman benzer büyüklükte sarsıntılar meydana geliyor. Uzmanlar, vatandaşların deprem anında ve sonrasında resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi gerektiğini hatırlatıyor.