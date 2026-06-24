Alanya iş ve turizm camiasını üzen bir vefat haberi geldi. Goldcity Otel ve Gazipaşa Marina'nın sahibi, geçmiş dönem Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanlarından Kerim Aydoğan’ın kayınpederi Hasan Uğurlu hayatını kaybetti.

Hasan Uğurlu için bugün öğle namazının ardından Hacımemişler Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazının ardından Uğurlu’nun naaşı Bektaş Aile Mezarlığı’nda defnedilecek.

Dim Medya ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.