Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan ve kanyonun denizle birleştiği noktada yer alan Kaputaş Plajı, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, turkuaz rengi ve altın sarısı kumuyla öne çıkan plajda yerli ile yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Tatilcilerin sahile ulaşmak için 187 basamaklı merdiveni kullanması gereken bölgede, günün erken saatlerinden itibaren hareketlilik başlıyor.

KARAYOLUNDA KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Artan ziyaretçi sayısıyla birlikte plajın üst kısmından geçen karayolunda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Otopark alanlarının yetersiz kalması nedeniyle sürücüler araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kalırken, merdivenleri inmek istemeyen turistler ise kanyonun üst bölümündeki seyir noktalarından manzarayı fotoğraflamayı tercih ediyor.

AKDENİZ TURİZMİ İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Avrupa'nın en prestijli kıyıları arasında gösterilen ve Türkiye'nin uluslararası tanıtımlarında ana görsellerden biri olan Kaputaş, bölgedeki konaklama ile ticaret hacmini doğrudan güçlendiriyor. Akdeniz çanağındaki destinasyon rekabetinde öne çıkan bu hareketliliğin, Alanya ve Antalya'nın diğer turizm merkezlerindeki sezon beklentilerine de olumlu yansıyacağı değerlendiriliyor. Sezon boyunca plaj çevresinde trafik akışını sağlamak ve yoğunluğu yönetmek amacıyla güvenlik önlemlerinin artırılarak sürdürüleceği bildirildi.