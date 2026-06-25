Alanya Belediyesi’nin kent merkezi, kırsal mahalleler ve yaylalarda eş zamanlı olarak yürüttüğü ulaşım yatırımları doğrultusunda program kapsamına alınan; Karamanlar Mahallesi Çay Mevki ile Oba Mahallesi Hesoğlu Sokak ve Paşalar Sokak’ta çalışmalarını tamamladı. Ekipler tarafından gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından üç bölgede de sathi asfalt kaplama uygulaması gerçekleştirildi. Çalışmayla birlikte yolların kullanım ömrü uzatılırken sürüş güvenliği ve ulaşım konforu da artırıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında yol açma, asfaltlama, bakım-onarım, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yaz sezonunda artan nüfus ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak yürütülen çalışmalarla, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Altyapısı tamamlanan yollarda sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirilirken, vatandaşların talepleri ve saha incelemeleri doğrultusunda belirlenen program çerçevesinde sathi asfalt uygulamaları da devam ediyor. Yol yapım ve asfaltlama çalışmalarının önümüzdeki süreçte de kent merkezi, kırsal mahalleler ve yayla yollarında devam edeceği bildirildi.