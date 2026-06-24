TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan programda Alanya'nın önemli tarım ürünlerinden avokadonun üretim süreci anlatılırken, eski dönem görüntülerinde yer alan Adem Murat Yücel'in altında "Alanya Belediye Başkanı" ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Oysa Alanya Belediye Başkanlığı görevini 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Osman Tarık Özçelik yürütüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yayınlanan görüntülerin ardından Alanya'da birçok vatandaş ve sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Programda eski dönem görüntülerinin kullanıldığı değerlendirilirken, görüntülerin hangi döneme ait olduğuna ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmaması eleştirilerin odağı oldu.

EMRAH YEŞİLKAYA'DAN SERT TEPKİ

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Türkiye Emlak Danışmanları Birliği Almanya Temsilcisi Emrah Yeşilkaya, TRT Belgesel'in yayın anlayışını eleştirdi.

Yeşilkaya açıklamasında, geçmiş dönemde çekilmiş ve dönemin belediye başkanıyla yapılan röportajın yalnızca "Alanya Belediye Başkanı" ibaresiyle yayınlanmasının kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açtığını belirtti.

"Arşiv niteliği taşıyan bir içeriğin, dönemi ve görev süresi açıkça belirtilmeden yayınlanması sonucunda milyonlarca izleyicide röportajı gerçekleştiren kişinin mevcut Alanya Belediye Başkanı olduğu yönünde yanlış bir algı oluşmuştur" ifadelerini kullanan Yeşilkaya, mevcut belediye başkanının Osman Tarık Özçelik olduğunu hatırlattı.

"BASİT BİR YAYIN HATASI DEĞİL"

Açıklamasında TRT'nin kamu yayıncılığı sorumluluğuna dikkat çeken Yeşilkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçmiş döneme ait görüntülerin ve röportajların gerekli açıklamalar yapılmaksızın servis edilmesi, basit bir yayın hatası olarak geçiştirilemeyecek kadar ciddi bir sorumsuzluktur. Kamu yayıncılığı görevi üstlenen kurumların en temel yükümlülüğü doğru, açık ve yanıltıcı olmayan bilgi sunmaktır."

Yeşilkaya ayrıca, tarihsel içeriklerin güncel makam ve unvanlarla karıştırılabilecek şekilde yayınlanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek TRT Belgesel'i kınadığını ve kamuoyuna açık bir düzeltme yapılmasını talep etti.

TRT'DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Haberin yayına hazırlandığı saat itibarıyla TRT Belgesel tarafından konuya ilişkin herhangi bir düzeltme veya açıklama yapılmadı. Yaşanan unvan karmaşasının ardından gözler kurumdan gelecek olası açıklamaya çevrildi.