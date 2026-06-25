Dünya güne şiddetli sarsıntılarla uyandı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde, Venezuela'da ise 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Japonya'da can veya mal kaybı yaşanmazken, büyük yıkımın meydana geldiği Venezuela'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

VENEZUELA'DA PEŞ PEŞE BÜYÜK YIKIM

USGS'nin aktardığına göre, Venezuela'nın Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinde 10 kilometre derinlikte 7,5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Sadece 39 saniye sonra, aynı eyaletteki San Felipe kentinde 21,9 kilometre derinliğinde 7,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Ülke basınında yer alan haberlerde, bazı kentlerde internet altyapısının çöktüğü ve enkaz bölgelerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında ülkede OHAL ilan edildiğini duyurdu. Eğitime ara verildiğini ve zorunlu olmayan tüm faaliyetlerin askıya alındığını belirten Rodriguez, önceliklerinin enkaz altındaki hayatları kurtarmak olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ise artçı sarsıntı riskine karşı vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyardı. Ülkede şu ana kadar 20 artçı sarsıntı kaydedildiği açıklandı.

HAVALİMANLARI KAPATILDI, UÇUŞLAR İPTAL

Depremin şiddeti, ülkenin kritik altyapı tesislerine ağır hasar verdi. Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın tavanının çöktüğü ve tüm uçuşların durdurulduğu bildirildi. Ayrıca başkent Caracas'a 39 kilometre mesafedeki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı da altyapısındaki ağır hasar nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar hava trafiğine kapatıldı. Can kaybı sayısına ilişkin henüz resmi bir veri paylaşılmazken, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler ve çok sayıda bölge ülkesi Venezuela'ya yardım teklifinde bulundu.

Öte yandan, sismik hareketliliğin yaşandığı bir diğer nokta olan Japonya'da durumun kontrol altında olduğu duyuruldu. Kuji şehri açıklarında 51,7 kilometre derinlikte meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk rapor edilmedi.