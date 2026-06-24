Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası, Alanya'da büyük üzüntü yarattı. İlk belirlemelere göre kazada hayatını kaybedenler arasında bulunan Hayriye Arıkan'ın ardından, tedavi gördüğü hastaneden eşi eski Türktaş Muhtarı Mehmet Arıkan'ın da vefat haberi geldi.

Kurban Bayramı nedeniyle İzmir'de yaşayan yakınlarını ziyaret eden Hayriye ve Mehmet Arıkan çifti, ziyaretlerini tamamladıktan sonra Alanya'ya dönmek üzere yola çıkmıştı. Denizli-Aydın Otoyolu'nda meydana gelen kazada Hayriye Arıkan olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Arıkan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazanın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Mehmet Arıkan'ın durumu bir süre ciddiyetini korudu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Arıkan'ın yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

Böylece yıllardır aynı hayatı paylaşan çift, aynı kazanın kurbanı oldu. İlk olarak eşini kaybeden Mehmet Arıkan'ın da yaşamını yitirmesi, ailesi, yakınları ve Alanya'daki sevenlerini yasa boğdu.