ABD'nin DeLand kentinde bulunan bir süpermarket zincirinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, bir müşterinin 2 bin 700 dolarlık ikramiye kazanan piyango biletini çalan kasiyer gözaltına alınarak tutuklandı.

Her gün düzenli olarak şans oyunu oynayan mağdur müşteri, kazandığı ikramiyeyi tahsil etmek amacıyla markete başvurdu. Kasiyer Hall, sistem üzerinden biletin ikramiye kazandığını doğruladıktan sonra tutarın mağaza kasasından ödenemeyecek kadar yüksek olduğunu belirtti. Müşteriye yalnızca ödemenin resmi merkezlerden nasıl alınacağını gösteren bir bilgilendirme makbuzu veren çalışan, asıl ikramiyeli bileti iade etmedi.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Biletinin eksik olduğunu fark ederek kısa süre sonra mağazaya dönen müşteri, arayışlarından sonuç alamayınca durumu yönetime bildirdi. İş yeri yönetiminin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde, kasiyerin işlem bittikten hemen sonra kazanan bileti kendi cebine koyduğu ve mesaisini tamamlayarak marketten ayrıldığı tespit edildi.

BÜYÜK İKRAMİYE PROSEDÜRLERİ NASIL İŞLİYOR?

Şans oyunlarında belirli bir limitin üzerindeki tutarlar, perakende satış noktaları yerine doğrudan resmi piyango merkezlerinden tahsil edilebiliyor. Bu tür yüksek meblağlı ödemelerde, ikramiye sahibinin resmi kurumlara mutlaka orijinal bileti ibraz etmesi gerekiyor. Şüphelinin, müşterinin bu tahsilat prosedürünü tam bilmemesinden faydalanarak asıl bileti elinde tuttuğu değerlendiriliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çalınan biletin henüz sahibine teslim edilmediği aktarıldı.