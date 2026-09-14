Antalya’nın Kumluca ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 34 yıl hapis cezası bulunan M.Ü., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. Antalya Valiliğinin açıklamasına göre operasyon, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi.

JASAT EKİPLERİ TAKİBE ALDI

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında M.Ü.’nün izini süren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yürüttüğü takip sonucunda hükümlüyü yakaladı. Yetkililer, M.Ü. hakkında “On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” ile “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından toplam 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu bildirdi.

CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ

Yakalanmasının ardından jandarmadaki adli işlemleri tamamlanan M.Ü., ilgili adli makamlara sevk edildi. Hakkındaki kesinleşmiş hüküm doğrultusunda işlemleri gerçekleştirilen M.Ü., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bir mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinin ardından cezanın infazına ilişkin işlemler Cumhuriyet başsavcılıklarının infaz birimleri tarafından yürütülüyor. Hakkında yakalama emri bulunan kişinin kolluk kuvvetlerince bulunması halinde kimlik ve adli kayıt kontrolleri yapılıyor; gerekli adli işlemlerin ardından kişi, kararın niteliğine göre ilgili adli mercilere ve sonrasında ceza infaz kurumuna sevk ediliyor. Bu süreç, hakkında yalnızca soruşturma bulunan bir şüphelinin yakalanmasından farklı olarak kesinleşmiş mahkûmiyet kararının infazını da kapsıyor.

ANTALYA’DA ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Antalya’da JASAT ekiplerinin aranan kişilere yönelik operasyonları kent genelinde devam ediyor. Eylül ayının ilk günlerinde kamuoyuna açıklanan verilere göre, 1-9 Eylül döneminde farklı suçlardan aranan toplam 677 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Bunlardan 3’ünün 10 yıl ve üzeri, 11’inin 5 ila 10 yıl arasında, 102’sinin ise 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

BENZER OPERASYONLARDA UZUN SÜRELİ CEZASI BULUNANLAR DA YAKALANDI

Antalya’da son dönemde gerçekleştirilen benzer çalışmalarda yüksek miktarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler de yakalandı. Finike’de yürütülen bir JASAT çalışmasında, hırsızlık suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi takip sonucu yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Manavgat’ta gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise 14 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı.

JASAT EKİPLERİ NE YAPIYOR?

Jandarma bünyesinde görev yapan JASAT ekipleri, özellikle aranan kişilerin yakalanması ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Saha araştırması, elde edilen bilgi ve bulguların değerlendirilmesi ile teknik ve fiziki takip gibi yöntemler, soruşturmanın niteliğine ve yetkili makamların kararlarına göre kullanılabiliyor. Kumluca’da daha önce meydana gelen bir dizi hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda da JASAT ekiplerinin saha ve güvenlik kamerası incelemelerinden yararlandığı açıklanmıştı.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Aranan bir kişinin bulunduğuna veya suç teşkil eden bir olaya ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşların, kişiye doğrudan müdahale etmek yerine durumu yetkili kolluk birimlerine bildirmesi önem taşıyor. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunulabiliyor. Özellikle hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik işlemlerin güvenlik güçleri tarafından yürütülmesi, hem soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi hem de vatandaşların güvenliği açısından önem taşıyor.