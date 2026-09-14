Türkiye genelinde emekli aylıklarına yönelik yeni bir sistem hazırlığı başlatıldı. Ekonomim gazetesinin aktardığına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in AKP MKYK toplantısındaki sunumuyla gündeme gelen düzenleme, doğrudan taban maaş artışı yerine hane halkının toplam gelirini merkeze alıyor.

AİLE GELİR SİGORTASI NEDİR?

Yeni çalışma kapsamında, en düşük emekli aylığının doğrudan yükseltilmesi uygulamasından kademeli olarak vazgeçilmesi planlanıyor. Hazırlanan aile gelir sigortası modeliyle, her haneye belirli bir asgari tutarda aylık girmesi devlet güvencesi altına alınacak. Bu yöntem sayesinde sosyal yardım ödemeleri ile emekli maaşlarının tek bir çatı altında entegre edilmesi hedefleniyor.

OVP HEDEFLERİNDE YÜZDE 33,1 ARTIŞ

Planlanan bu sistem değişikliğinin altyapısı, Orta Vadeli Program (OVP) bütçe hedeflerine de yansıdı. Devletin emekli ödemeleri, burslar ve sosyal yardımları içeren transfer harcamaları kaleminde 2027 yılı için yüzde 33,1 oranında bir artış öngörüldü. Ekonomi çevreleri, bütçedeki bu belirgin artış hedefini, yeni gelir modelinin finansmanı ve olası seçim süreçlerine yönelik stratejik bir hazırlık olarak değerlendiriyor.