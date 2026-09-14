ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) seçim takviminin netleşmesinin ardından başkan adaylarının çalışmaları da hız kazandı. Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlediği toplantıyla ALTSO Başkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Tuna, organ seçimlerinin 10 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirileceğinin duyurulmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Seçim tarihinin ALTSO üyeleri, sektör temsilcileri ve Alanya iş dünyası açısından hayırlı olmasını dileyen Tuna, önlerindeki sürecin projelerin ve çözüm önerilerinin konuşulduğu bir dönem olması gerektiğini vurguladı.

“PROJELERİN YARIŞTIĞI BİR SÜREÇ OLACAK”

ALTSO seçimlerinin Alanya ekonomisi ve iş dünyasının geleceği açısından önemli olduğuna dikkat çeken Tuna, seçim sürecinin demokratik olgunluk içerisinde yürütülmesini temenni etti.

Üyelerin beklentilerinin, sektörlerin ihtiyaçlarının ve Alanya ekonomisinin geleceğine yönelik projelerin ön planda tutulması gerektiğini belirten Tuna, “Projelerin yarıştığı ve iş dünyamızın geleceğine değer katacak fikirlerin öne çıktığı bir süreç olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“SAHADA ÜYELERİMİZİ DİNLİYORUZ”

Seçim takviminin açıklanmasından önce de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mustafa Tuna, uzun süredir ALTSO üyeleriyle sahada bir araya geldiklerini söyledi.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren üyelerin sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini dinlediklerini ifade eden Tuna, gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen değerlendirmelerin hazırladıkları projelere de yön verdiğini kaydetti.

Tuna, önümüzdeki süreçte hem projelerini hem de ALTSO için ortaya koydukları yönetim anlayışını üyelerle paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

“EŞİT MESAFEDE, ŞEFFAF VE ULAŞILABİLİR YÖNETİM”

ALTSO’nun farklı sektörlerden çok sayıda üyeyi bünyesinde barındırdığına dikkat çeken Tuna, yönetim anlayışlarının temelinde tüm üyelere eşit mesafede durmanın bulunduğunu ifade etti.

Ulaşılabilir, şeffaf ve sonuç odaklı bir oda yönetimi hedeflediklerini vurgulayan Tuna, üyelerin sorunlarını dinleyen ve çözüm üretmeye odaklanan bir anlayışla hareket etmek istediklerini söyledi.

“10 EKİM’DE SANDIĞA YANSIYACAK İRADE GELECEĞE YÖN VERECEK”

10 Ekim’de yapılacak seçimlerin yalnızca yeni dönem yönetimini belirlemekle kalmayacağını, Alanya iş dünyasının önümüzdeki dönemde izleyeceği yol açısından da önem taşıdığını ifade eden Tuna, sandığa yansıyacak üye iradesinin kentin iş dünyasının geleceğine yön vereceğini söyledi.

Mustafa Tuna, seçim sürecinin huzur, birlik ve karşılıklı saygı içerisinde yürütülmesi temennisinde bulunarak, ALTSO üyelerinin tercihiyle oluşacak yeni dönemin Alanya ekonomisine ve iş dünyasına değer katmasını diledi.