İzmir'in Konak ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde deprem riski taşıyan okulların tahliyesi nedeniyle yoğunluk yaşandı. Binası daha önce yıkılan Salih İşgören İlkokulu ile yakın zamanda yıkım kararı alınan Melih Özakat İlkokulunun öğrencileri, Gazi Ortaokulu binasına yerleştirildi. Üç farklı okulun aynı binada eğitime başlamasıyla birlikte veliler ve eğitim sendikaları duruma tepki gösterdi.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde oluşan kalabalık, küçük yaştaki öğrencilerin güvenliği açısından tartışma yarattı. Eğitim-Sen İzmir Bornova Şube Sekreteri Oktay Karakuzu, Salih İşgören İlkokulunun yaklaşık 3,5-4 yıl önce yıkılmasına rağmen yeni binanın yapımına henüz başlanmadığını bildirdi. Karakuzu, ihale ve yapım süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

VELİLER HANGİ SORUNLARA DİKKAT ÇEKİYOR?

Öğrencilerin birleştirilmesiyle birlikte bölgedeki bazı ana sınıflarının kapandığı belirtildi. Melih Özakat İlkokulu velilerinden Sibel Piliç, çalışan ailelerin okul öncesi eğitime erişimde ciddi zorluklar yaşadığını ifade etti. Salih İşgören İlkokulu velisi Ezgi Sıdıby ise taşınma kararının eğitim yılının başlamasına yalnızca 25 gün kala kendilerine duyurulduğunu açıkladı.

Veli Fatoş Karaduman, çocuğunu okula getirebilmek için sabah saat 6'da kalktığını belirterek mevcut kalabalıkta birinci sınıf öğrencilerinin ezilme tehlikesi yaşadığını aktardı. Veli Cansu Sönmez de yoğunluk sebebiyle okul çıkışında çocuklarını kaybeden aileler olduğunu duyurdu. Sorunların çözümü için okul önünde imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Öv-Der, Konak Kent Konseyi, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği, Eğitim-İş, ÇYDD ve Veli-Der destek verdi.

DEPREM RİSKİ NEDENİYLE BİRLEŞEN OKULLARDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye genelinde yapılan sismik dayanıklılık testlerini geçemeyen eğitim kurumları ivedilikle tahliye ediliyor. Ancak yıkım kararı alınan binaların yeniden inşa süreçleri, ihale aşamalarındaki uzamalar ve bütçe planlamaları nedeniyle genellikle yıllara yayılıyor. Bu geçiş döneminde öğrenciler çevre okullara nakledilirken, ikili eğitim sistemi veya birden fazla okulun aynı kampüsü paylaşması gibi geçici çözümler uygulanıyor.

Veliler ve sendika temsilcileri, geçici olarak sunulan bu çözümlerin kalıcı bir mağduriyete dönüşmemesi için yetkililerden net bir takvim bekliyor. İmza kampanyasının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.