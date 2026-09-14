Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği vatandaşlarının 2024 yılı turizm hareketliliğine dair verileri yayımladı. Açıklanan resmi raporlara göre, AB sakinleri geçtiğimiz yıl en az bir gece konaklamalı toplam 1,19 milyar seyahat gerçekleştirdi. Bu yolculukların yüzde 92'sinden fazlası birlik sınırları içinde kalırken, birlik dışına yapılan turistik ziyaretlerde Türkiye en çok tercih edilen ikinci rota olarak kayıtlara geçti.

Eurostat verilerine göre, toplam seyahatlerin yüzde 71,3'ü bireylerin kendi ülkelerinde, yüzde 20,9'u başka bir AB ülkesinde ve yüzde 7,8'i ise birlik dışına yapıldı. AB'de yaşayanların tatil veya aile ziyareti gibi kişisel nedenlerle birlik dışına yaptıkları seyahatlerin yüzde 11'i Türkiye'ye gerçekleşti. Bu oranla Türkiye, 2024 yılında Avrupa'dan 8,8 milyon ziyaretçi ağırlayarak ABD ve İsviçre gibi ülkeleri geride bıraktı. Listenin zirvesinde ise yüzde 18'lik pay ve 14,4 milyon seyahatle İngiltere yer aldı. Üçüncü sıradaki ABD'ye 6 milyon, dördüncü sıradaki İsviçre'ye ise 5,9 milyon seyahat düzenlendi.

HARCAMALAR 618 MİLYAR AVROYU BULDU

Seyahatlerdeki ortalama konaklama süresi 5 gece olarak belirlenirken, bu süre ülke içi tatillerde 4 gece, yurt dışı çıkışlarında ise 8 gece olarak hesaplandı. AB vatandaşlarının turizm amaçlı toplam harcaması 2024 yılında 618 milyar avroya ulaştı. Kişi başı ortalama harcama seyahat başına 518 avro, gecelik ise 104 avro oldu. Yurt içi seyahatlerde 303 avro olan kişi başı harcama tutarı, yurt dışı yolculuklarında 1053 avroya kadar yükseldi.

AVRUPALI TURİSTİN TERCİHİ BÖLGEYE NASIL YANSIYOR?

İstatistikler, Avrupalı turistlerin sınır ötesi seyahatlerde kendi ülkelerine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla harcama yaptığını gösteriyor. Birlik dışı destinasyonlar arasında Türkiye'nin güçlü konumu, ülkenin turizm gelirleri açısından stratejik bir avantaj sunuyor. Avrupalıların Türkiye'ye yönelik bu yoğun ilgisi, Akdeniz çanağının en önemli destinasyonlarından Alanya'daki turizm sektörü tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle uzun konaklama süreleri ve yüksek harcama kapasitesi, bölgedeki konaklama ve hizmet sektörünün sezon planlamalarında belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.