ALANYA'DA 22 yıldır lastik sektöründe faaliyet gösteren Altılı Lastik’in sahibi Hüseyin Yalçın, sektördeki deneyimini, lastik tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenleri ve kış lastiği kullanımını anlattı. 2021 yılında Continental’ın Alanya bayiliğini alan Yalçın, kaliteli ekipman ve güvenli hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, sürücülere özellikle kışa girmeden önce lastiklerini kontrol ettirmeleri çağrısında bulundu.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Altılı Lastik ne zaman faaliyetlerine başladı?

22 Ağustos 2004 tarihinde bu sektöre adım attım. 22 yıldır bilfiil bu işin içerisindeyim. 2004 yılında burada çalışmaya başladım, 2009 yılında ise ortağımdan işletmeyi devralarak kendi başıma devam ettim. İlk etapta tek başıma çalışıyordum, daha sonra ekibimize personeller dahil oldu. 2014 yılında lastik satışına başladık. Lastik tamiri, motosiklet lastikleri ve benzeri hizmetlerle faaliyet alanımızı genişlettik.

2020 yılında dükkânımızı yenileyip genişlettik. Alanya’ya nasıl daha iyi hizmet verebiliriz, müşterilerimize daha kaliteli ve güvenli hizmeti nasıl sunabiliriz diye düşünerek konseptimizi de değiştirdik. 2021 yılında ise Continental markasının Alanya bayiliğini aldık. O günden bu yana marka, ekip ve ekipman anlamında kendimizi sürekli geliştirerek yolumuza devam ediyoruz.

'YERLİ TURİST CONTINENTAL KALİTESİNİ TERCİH EDİYOR'

Alanya’da lastik sektörüne yönelik talebi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Talep aslında iyi. Ancak geçmişten gelen ekonomik sıkıntılar, maliyetler ve piyasanın zaman zaman düşük seyretmesi, turizmin bazı dönemlerde beklentilerin altında kalması gibi etkenler talebi de etkiliyor. Çok kötü diyemeyiz ama beklentilerin çok üzerinde bir talep olduğunu da söyleyemeyiz.

Continental’ın dünyaca tanınan bir marka olması ise bizim açımızdan önemli bir avantaj. Alanya’da yaşayan yabancılar, Avrupalılar ve yerleşik yabancılar da markayı çok iyi biliyor. Continental’ın yanı sıra Matador, Barum ve Uniroyal gibi alt markaların da satışını gerçekleştiriyoruz.

- Continental’in orijinal ekipman olarak birçok araçta kullanılması satışlara nasıl yansıyor?

Bunun hem avantajı hem de dezavantajı var. Birçok otomobil markasında araçlar fabrikadan Continental lastiklerle çıkıyor. Kullanıcı orijinal ekipmandan memnunsa yine aynı markayı tercih ediyor ve farklı bir markaya yönelmiyor. Bu bizim için avantaj. Ancak aynı zamanda müşterinin tercihinin doğrudan orijinal ekipmana bağlı kalması farklı ürünlerin tercih edilmesini de sınırlayabiliyor.

'EKİPMAN KALİTESİ EN ÖNEMLİ KRİTERİMİZ'

- Sürücüler en çok hangi lastik ve bakım hizmetlerine başvuruyor?

En çok lastik değişimi ve yenileme hizmeti için başvuruluyor. Ancak bizim için burada en önemli konu güvenli hizmet. Herkes yama veya balans yapabilir ama kullanılan ekipman ve işçilik çok önemli. Biz kullandığımız ekipmanların en üst düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Yaptığımız işi en iyi şekilde ve güvenli biçimde yapmaya çalışıyoruz.

'KIŞ LASTİĞİ SADECE KAR LASTİĞİ DEĞİLDİR'

- Alanya’da kış lastiğine talep nasıl? Bölgenin iklimi bu talebi etkiliyor mu?

Alanya’da kış lastiği konusunda insanların kafasında bazı soru işaretleri var. Genellikle “Burada kış lastiğine gerek var mı?”, “Alanya’da kış lastiği kullanılır mı?” diye soruyorlar. Bunun en önemli nedeni, kış lastiğinin sadece kar lastiği olarak düşünülmesi. Aslında yaz lastiği ve kış lastiği vardır. Kış lastiği yalnızca karlı havalarda değil; buzlu ve yağmurlu koşullarda da kullanılabilir. Biz müşterilerimize güvenlik açısından yazın yaz lastiği, kışın ise kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyoruz.

- Dört mevsim lastikler Alanya için uygun mu?

Dört mevsim lastik elbette kullanılabilir. Ancak hava şartlarının uygun olduğu bölgelerde daha avantajlıdır. Alanya normalde bazı bölgelere göre daha sıcak olduğu için dört mevsim lastik bazı koşullarda bir miktar zayıf kalabiliyor. Güvenlik açısından bizim tercihimiz yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği kullanılması yönünde.

'SİZİ YOLA BAĞLAYAN LASTİKTİR'

- Sürücüler lastiğin önemini yeterince biliyor mu?

Lastik çok önemli. Araç Mercedes, BMW, Ford veya başka bir marka olabilir. Araç ne kadar iyi olursa olsun sizi yola bağlayan şey lastiktir. Bazen müşterilerimize “5-6 milyon liralık, hatta daha pahalı araç almışsın ama lastikte ucuz olanı tercih ediyorsun” diyoruz. Böyle bir yaklaşım doğru değil. Çünkü güvenlik açısından lastik en önemli unsurlardan biri. Bizim de sloganımız bu nedenle “Lastik hayattır.” Araç ne kadar iyi olursa olsun, yola temas eden ve sizi yola bağlayan dört lastiktir.

- Bir lastiğin değiştirilme zamanının geldiğini nasıl anlarız?

Lastiğin üzerinde klasik anlamda bir son kullanım tarihi yoktur. Lastiğin üretim tarihinden itibaren 5 yıllık raf ömrü, kullanım açısından da genel olarak 5 yıllık bir süre söz konusu. Kilometre olarak ise kullanım koşullarına bağlı olarak yaklaşık 40 bin ile 60 bin kilometre arasında değişiyor. Ancak yeni nesil, özellikle elektrikli araçlarda bu süre ve kilometre daha da kısalabiliyor. Çünkü araçlar daha ağır ve güç aktarımı nedeniyle lastiklerdeki aşınma daha fazla olabiliyor. Örneğin normal şartlarda 50 bin kilometre kullanılabilecek bir lastik, elektrikli bir araçta 40 bin kilometrede kullanım ömrünü tamamlayabilir. Ayrıca lastiğin üretim tarihinin iki yıl önce olması tek başına bir problem değildir. Ancak tüketiciler doğal olarak daha yeni tarihli lastik talep ediyor. Bu da stok ve tedarik konusunda zaman zaman sıkıntılara neden olabiliyor.

'LASTİK DEĞİŞİMİ KAZA ORANINI AZALTIR'



- Kilometre dolduğunda lastiği değiştirmek neden önemli?

Lastik kullanım süresi ve kilometresi dolduğunda fren mesafesi uzamaya başlar. Örneğin araç normalde daha kısa bir mesafede durabilecek durumdayken, lastiğin aşınması nedeniyle fren mesafesi uzayabilir. Bu da doğrudan güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle lastik konusunda güvenlikten taviz verilmemeli.

- Kışa girmeden önce sürücülere ne önerirsiniz?

Lastik, kışa girerken kontrol edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri. Yol tutuşu, yağmur ve fren mesafesi açısından lastiğin durumu çok önemli. Lastiğin yolla temas eden alanı aslında düşündüğümüzden çok daha küçük. Dört lastiğin toplam temas alanı sınırlı. Bu nedenle o temasın güvenli olması gerekiyor. Lastiklerde bir güvenlik sınırı bulunuyor. Diş derinliği bu sınıra geldiğinde lastiğin değiştirilmesi gerekiyor. Kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanılması güvenlik açısından en doğru tercih. Kış lastikleri yağmurlu havalarda da yol tutuşuna katkı sağlıyor.

- Lastik dışında hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

Lastiğin yanı sıra akü hizmetimiz var. Ayrıca birçok araçta bulunan lastik basınç sensörlerinin montajını ve satışını gerçekleştiriyoruz. Otomobilin yanı sıra motosiklet lastiklerinin de satışını ve montajını yapıyoruz. Motosiklet lastiklerinde balans ve tamir hizmetlerimiz de bulunuyor.

'KALİTELİ HİZMET, GÜVENLİ YOLCULUK'

- Son olarak müşterilerinize vermek istediğiniz mesaj nedir?

Bizim için önemli olan iyi, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak. Tamirde de lastik bakımında da hedefimiz bu. Müşterilerimizin güvenli bir şekilde yola çıkmasını istiyoruz. Bizim anlayışımızın özeti şu: Güvenli hizmet, güvenli yolculuk. Lastik hayattır.